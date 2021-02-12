Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"

Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"
Фото:Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Власти Германии пытаются уговорить американцев снять свои рестрикции против российской трубы

США и ФРГ ведут закрытые переговоры на уровне министерств о снятии с проекта "Северный поток-2" американских санкций. Результат этих контактов предсказать сейчас достаточно сложно. Об передает РИА "Новости" со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.

По его словам, одним из "вероятных, прагматичных и правильных сценариев" развития событий может стать реализация плана Минфина Германии.

Напомним, пару дней назад в немецкий СМИ появилась информация о том, что Берлин якобы готов выделить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. Это следовало из письма главы Минфина и вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца своему штатовскому коллеге Стивену Мнучину. Послание датировано еще 7 августа 2020 года.

Ради снятия рестрикций германская сторона согласна построить два терминала для приема американского СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Между тем, как пишет Spiegel, заокеанским кураторам всего Старого Света этого мало. Они требуют увязать экономику с политикой, т.е. утвердить вариант, который позволяет автоматически перекрыть вентиль "СП-2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права.

Осталось понять, почему такие требования, если это реальные предложения Вашингтона, не касаются "Северного потока", "Турецкого потока" и трубы "Уренгой-Помары-Ужгород".

В любом случае, строительство нового газопровода через Балтику продолжается. Сегодня появилась информация, что приостановленные из-за непогоды на море работы возобновятся на следующей неделе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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