В Москве пригрозили Анкаре русским оружием из-за карты с "турецким" Крымом

В Москве пригрозили Анкаре русским оружием из-за карты с "турецким" Крымом
Фото: pixabay.com
Российские политики ожидают комментарий представителей МИД РФ

Представители турецких властей не раз высказывали хотелки о воссоздании Османской империи, в том числе в Республике обсуждают вопрос "присоединения" Крыма, однако всерьез Анкара вряд ли будет строить планы по захвату земель России. Такой примерно общий посыл реакции российских политиков на продемонстрированную на государственном турецком канале TRT1 карты нового государства.

Речь идет о картинке, отразившей прогноз частной американской разведывательно-аналитической организации Stratfor по расширению влияния Анкары. В Османскую империю-2, кроме Крыма, по их задумке должна войти значительная часть юга РФ и не только. Более того, туркам американцы "посулили" и территории Грузии, Армении, Азербайджана, часть земель Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а также территории Греции и ДНР с ЛНР.

"Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе – на чужой вершок не надо разевать роток", – сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат посоветовал турецким политикам внимательно изучать российскую историю, прежде чем на себе проверять "силу русского духа и нашего оружия".

О том, что в Анкаре давно неровно дышат на Крым, не секрет, заметил другой парламентарий Павел Шперов. По его мнению, турки мечтают вернуть себе то влияние, которое у них было лет 300 назад, "может быть, даже захватить какие-то территории", однако это все не серьезно.

Одновременно он призвал быть готовым к любым неожиданностям. Шперов добавил, что хотел бы услышать комментарий в связи с демонстрацией этой карты со стороны МИД РФ, передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
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Турков била Русская Империя, а не РФ, которая "правопреемница", но своих побед не то что бы есть.
Земель у нас потеряно куда больше чем потеряли османы. Самоуверенность уже показала в Карабахе кто сильнее.
Да и панцири наши турки посшибали без проблем в Ливии. Так что чем кричать "можем повторить" - лучше посчитайте реальную силу.
ты что гусь лапчатый охренел
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Гость142619
Москвичи тем временем скупают квартиры в Турции. Что-то не задался этот год у кремля прямо таки с самого начала.
Силовикам то страшно, если Турция всерьез возьмется за свои планы, армия у нее мощная, окрыленная победой в Карабахе, может и отбуцкать пухлых силовиков РФ, привыкших бить одного безоружного.
турки всю историю от России получали люлей
ты что гусь лапчатый охренел
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Гость142619
Москвичи тем временем скупают квартиры в Турции. Что-то не задался этот год у кремля прямо таки с самого начала.
Силовикам то страшно, если Турция всерьез возьмется за свои планы, армия у нее мощная, окрыленная победой в Карабахе, может и отбуцкать пухлых силовиков РФ, привыкших бить одного безоружного.
ты что гусь лапчатый охренел совсем
Антимайдан
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Гость134390
перетопчетесь скрепные, вам никто ничего не должен, а турки тем более...
Русские в 18 и 19 веке регулярно отвешивали таких люлей османам что они с испуга просрали всю свою империю, видно с памятью стало плохо, будем лечить если разговор по взрослому пойдет.
Гость144436
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пл
Гость143999
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Гость134390
перетопчетесь скрепные, вам никто ничего не должен, а турки тем более...
Осваивай резиновые изделия.
Гость142619
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Москвичи тем временем скупают квартиры в Турции. Что-то не задался этот год у кремля прямо таки с самого начала.
Силовикам то страшно, если Турция всерьез возьмется за свои планы, армия у нее мощная, окрыленная победой в Карабахе, может и отбуцкать пухлых силовиков РФ, привыкших бить одного безоружного.
Гость134390
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перетопчетесь скрепные, вам никто ничего не должен, а турки тем более...
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