Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

По словам оппозиционерки, белорусы стали лучше понимать украинцев

Экс-кандидат на пост президента РБ Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с украинскими депутатами сравнила Крым и Белоруссию.

Лидер оппозиции подчеркнула, что "по закону" полуостров – украинский, однако на деле контролируется Россией. В случае с Белоруссией ситуация похожая, уверена Тихановская. Политик объяснила, что в данном случае речь идет об Александре Лукашенко, который фактически управляет страной, хотя по закону не должен.

"Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев",

– добавила Тихановская.

Оппозиционерка также подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Украины, а после попросила у Киева поддержки в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и других международных организациях, пишет РИА "Новости".

Ранее был раскрыт финансирования Тихановской.