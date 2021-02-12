Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

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Экс-кандидат на пост президента РБ Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с украинскими депутатами сравнила Крым и Белоруссию.
Лидер оппозиции подчеркнула, что "по закону" полуостров – украинский, однако на деле контролируется Россией. В случае с Белоруссией ситуация похожая, уверена Тихановская. Политик объяснила, что в данном случае речь идет об Александре Лукашенко, который фактически управляет страной, хотя по закону не должен.
"Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев",
– добавила Тихановская.
Оппозиционерка также подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Украины, а после попросила у Киева поддержки в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и других международных организациях, пишет РИА "Новости".
Ранее был раскрыт финансирования Тихановской.
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