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Несколько сенаторов отправили администрации Джо Байдена письмо, в котором настоятельно попросили не отменять рестрикции против "Северного потока – 2". Об этом стало известно Bloomberg.
Как пишет издание, инициатива оказалась двух сенаторов от обеих партий: республиканца от штата Айдахо Джеймса Риша и демократа от Нью-Гэмпшира Джина Шахина. Агентство отмечает, что это "ключевые" чиновники.
Политиков обеспокоили сообщения СМИ о том, что Германия якобы предложила США сделку, в результате которой Вашингтон закроет глаза на закон об ограничениях. Сенаторы полагают, что нельзя позволить Берлину завершить строительство газопровода, так как это пошатнет основы для дальнейшего сотрудничества с американцами, ведь отношения двух стран – это "краеугольный камень трансатлантического альянса". О чем конкретно говорили политики, непонятно.
Они хотят, чтобы Байден к 16 февраля представил им отчет с компаниями, которые участвуют в проекте.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия готова потратить миллиард евро, чтобы поддержать экспорт СПГ из США, в обмен на снятие санкций. Позже источники российских журналистов также узнали, что Берлин и Вашингтон ведут тайные переговоры по этому вопросу.
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