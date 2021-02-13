Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода

Несколько сенаторов отправили администрации Джо Байдена письмо, в котором настоятельно попросили не отменять рестрикции против "Северного потока – 2". Об этом стало известно Bloomberg.

Как пишет издание, инициатива оказалась двух сенаторов от обеих партий: республиканца от штата Айдахо Джеймса Риша и демократа от Нью-Гэмпшира Джина Шахина. Агентство отмечает, что это "ключевые" чиновники. 

Политиков обеспокоили сообщения СМИ о том, что Германия якобы предложила США сделку, в результате которой Вашингтон закроет глаза на закон об ограничениях. Сенаторы полагают, что нельзя позволить Берлину завершить строительство газопровода, так как это пошатнет основы для дальнейшего сотрудничества с американцами, ведь отношения двух стран – это "краеугольный камень трансатлантического альянса". О чем конкретно говорили политики, непонятно. 

Они хотят, чтобы Байден к 16 февраля представил им отчет с компаниями, которые участвуют в проекте. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия готова потратить миллиард евро, чтобы поддержать экспорт СПГ из США, в обмен на снятие санкций. Позже источники российских журналистов также узнали, что Берлин и Вашингтон ведут тайные переговоры по этому вопросу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость141614
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Гость143999
Не все соплежуи как ты.
от меня ничего и не зависит, но ему уже даже республиканцы говорят - с русскими и их долбанным потоком надо что то делать. принять решение тяжело не потому что жалко русских, а потому что боятся за отношения с Германией.
Гость143999
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Гость141614
я не знаю что наш президент сопли жуёт
Не все соплежуи как ты.
Гость143999
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От таких ушлепков как ты, ничего и не зависит.
Гость141614
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Гость140380
Так жахни в чем проблема то или жахалка не выросла еще)))
я не знаю что наш президент сопли жуёт
Гость140380
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Гость141614
не надо санкций. жахнуть десятком томагавков по этой фортуне и все.
русские повоняют немножко и успокоятся.
Так жахни в чем проблема то или жахалка не выросла еще)))
Гость143276
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Гость141614
не надо санкций. жахнуть десятком томагавков по этой фортуне и все.
русские повоняют немножко и успокоятся.
и ответка и от нее осколки тебе долбонутому по башке прилетят, потому как теперь Франция выпала из игры, у нее больше нет денег играть в украинские игры типа Оскорби Россию-Получи евро.
А вот немецкие денежки ещё остались, и если твоя идея придёт в голову америкосам, то немцы больше тебе евро на самогон не дадут, а америкосы своё получат, а возьму т с тебя, взамен на всю страну пришлют еще резиновых лодок на рыбалку
Гость143276
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торг пошёл, миллиарда мало
Гость141614
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не надо санкций. жахнуть десятком томагавков по этой фортуне и все.
русские повоняют немножко и успокоятся.
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