"Твиттер" заморозил страницу делегации РФ на переговорах в Вене

"Твиттер" заморозил страницу делегации РФ на переговорах в Вене
Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Доступ ограничили 12 февраля

Делегация России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями временно лишилась своего аккаунта в "Твиттер". Соцсеть неожиданно заблокировала страницу.

Сейчас на официальном аккаунте невозможно посмотреть ни единой записи. Там написано, что действие учетной записи приостановлено.

Об этом стало известно от главы делегации Константина Гаврилова. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Гаврилов поинтересовался в своем сообщении, в чем причина подобного решения. 

Политик задался вопросом, а не альтернативное ли мнение РФ по настоящей ситуации с политикой в ЕС, которую озвучили на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, стало причиной такой ситуации. 

Он добавил, что блокировка официальных аккаунтов, которые транслируют позицию той или иной страны, это цензура. 

Теперь же, пока "Твиттер" не отменит свое решение, актуальная информация будет появляться на странице Гаврилова. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость141614
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русские, вас никто не хочет сломить.
вы только не обижайтесь, но вы никому не нужны и никому не интересны.
вы - страна третьего мира, ничего не решающая от слова "совсем"
Гость143999
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Гость144998
Что они там вообще делают, когда сами постоянно твердят о "двойных стандартах"? Надо выходить из всех этих "организаций"
Там у "наших" - хижины, лачуги, хибарки и заначка закопана под пальмой.
Гость141614
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Ляля
С Россией таким образом будут поступать всегдаЮ потому что хотят нас сломить. Пока мы не найдём возможности действенного ответа это будет продолжатся. Те кто дал такие указания скорее всего известны. Ввести санкции лично против них. Написали конечно красиво "Соцсеть неожиданно заблокировала страницу." , но у слова соцсеть есть конкретные люди которые приняли такое решение и есть люди которые выставили на обсуждение такое решение.
зачем ломать то что уже и так сломано ?
Гость144998
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Что они там вообще делают, когда сами постоянно твердят о "двойных стандартах"? Надо выходить из всех этих "организаций"
Ляля
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С Россией таким образом будут поступать всегдаЮ потому что хотят нас сломить. Пока мы не найдём возможности действенного ответа это будет продолжатся. Те кто дал такие указания скорее всего известны. Ввести санкции лично против них. Написали конечно красиво "Соцсеть неожиданно заблокировала страницу." , но у слова соцсеть есть конкретные люди которые приняли такое решение и есть люди которые выставили на обсуждение такое решение.
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