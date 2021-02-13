В Белоруссии предупредили о последствиях отставки Лукашенко

В Белоруссии предупредили о последствиях отставки Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Уход действующего лидера с поста главы государства поставит страну на перепутье

У Белоруссии останется три варианта развития событий в случае отставки действующего президента Александра Лукашенко. Соответствующее заявление сделал политик Владимир Груздев, представитель местной партии "Союз".

По мнению эксперта, первый вариант заключается в дальнейшей интеграции с Россией в виде создания Союзного государства. Второй – в интеграции с Евросоюзом или НАТО, для которых Минск выберет западный путь. Частично это можно реализовать путем создания буферной зоны с Украиной, вступлением в Вышеградскую зону либо конфедеративное государство по польскому проекту "Междуморье".

Наконец, последний вариант предусматривает соблюдение политического и военного нейтралитета, а также выхода из ОДКБ и ЕАЭС для строительства "славянской Швейцарии".

В настоящее время, отметил политолог, дальнейшее развитие событий зависит от того, кто станет контролировать обстановку. Сам Лукашенко не намерен покидать Белоруссию и уходить с поста. Вероятнее всего, следует ожидать "зачистки" наиболее активных противников государственной власти.

"Чрезвычайное и военное положение – это фантазии домохозяйки, как и массовая партизанщина", – считает Груздев.

Специалист напомнил, что в основном протестная форма недовольных будет сведена к ограничению сотрудничества с местным бизнесом и банками, однако в последние годы Белоруссия привлекала немало инвестиций, в том числе из КНР и Катара, а также ближневосточных государств.

"Домохозяйка, конечно, об этом умалчивает, ведь протестующих выгоднее всего противопоставлять России", – выразил мнение политолог в интервью "Украине.ру".

Накануне в ходе встречи с депутатами из Украины оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что белорусы стали "лучше понимать" жителей Незалежной, сравнив "аннексию" Крыма с президентством Лукашенко, который является, по ее словам, нелегитимным лидером для страны.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость141614
Пожаловаться Ответить
Гость145034
и начинайте смотреть укр тв или тв вашингтон обкома
свидомый мусор хватит уже цитатами эхо маци рассказывать что и где не смотреть подрауамевая что вы то смотрите настоящее и самое правдивое тв и новости в сети
ну можно рекомендовать вам начать думать, но это бесполезно.
ватой невозможно думать, для этого нужны мозги.
Гость145034
Пожаловаться Ответить
Гость141614
перестаньте смотреть ваше гебельс-тв
и начинайте смотреть укр тв или тв вашингтон обкома
свидомый мусор хватит уже цитатами эхо маци рассказывать что и где не смотреть подрауамевая что вы то смотрите настоящее и самое правдивое тв и новости в сети
Гость141614
Пожаловаться Ответить
Вячеслав Москва
“…перестаньте смотреть ваше гебельс-тв…” – а Интернетом пользоваться можно?
ИНТЕРнетом но не ЧЕБУРнетом
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…перестаньте смотреть ваше гебельс-тв…” – а Интернетом пользоваться можно?
Гость141614
Пожаловаться Ответить
лукашеску и пугабе
Гость141614
Пожаловаться Ответить
крым наш
оно и видно в каком <цензура> эта конструкция
перестаньте смотреть ваше гебельс-тв
крым наш
Пожаловаться Ответить
Гость133963
что тут нового сказал этот сраный эксперт?
без него всем известно, что просвещенная диктура достаточно эффективный вид правления, но есть небольшое НО.
Когда диктатор уходит. а в основном его уходят. Начинается война и страна сползает в гражданскую войну. Поэтому можно сколько угодно зубоскалить над выборным президентом, но это защита от революций. Поэтому Украина в этом смысле более устойчиая консрукция чем дикторские режимы в РФ и РБ.
оно и видно в каком <цензура> эта конструкция
Гость133963
Пожаловаться Ответить
что тут нового сказал этот сраный эксперт?
без него всем известно, что просвещенная диктура достаточно эффективный вид правления, но есть небольшое НО.
Когда диктатор уходит. а в основном его уходят. Начинается война и страна сползает в гражданскую войну. Поэтому можно сколько угодно зубоскалить над выборным президентом, но это защита от революций. Поэтому Украина в этом смысле более устойчиая консрукция чем дикторские режимы в РФ и РБ.
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
Лукашенко - это диктатор с антироссийскими наклонностями, поэтому никакой интеграции с Россией не будет, а после его ухода колхоз ”Беларусь” превратится в бантустан, где все будут против всех.
Гость141614
Пожаловаться Ответить
белорусский мугабе
1
новости партнеров
По теме

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода

Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"

Власти Германии пытаются уговорить американцев снять свои рестрикции против российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей