Российский лидер спас жизни тысяч солдат ВСУ, убежден автор инициативы

Экс-депутат Рады Алексей Журавко выступил с инициативой установить главе РФ Владимиру Путин памятник на Украине за Минские соглашения, благодаря которым тысячи военнослужащих ВСУ смогли вернуться домой живыми с боевых действий, проходящих на территории Донбасса. По словам народного избранника, именно действия российского лидера спасли солдат от неминуемой гибели.

Как считает Журавко, события последних шести лет демонстрируют, что международно-правовые нормы попираются, а Украина используется в качестве антироссийского "тарана". При этом, несмотря на явную очевидность нарушения "Минска" одной из сторон, многие голословно требуют выполнения договоренностей именно от России.

"Потому что Путин вполне мог не лететь в Минск. Как и в случае с Минском-1 после Иловайска, в феврале 2015 ВСУ фактически перестали существовать как боеспособная структура", – считает политик.

Журавко также утверждает, что российский лидер прекрасно осознавал, что Запад введет санкции против РФ в любом случае, и решился на подписание "Минска" для спасения жителей Незалежной, о чем политик заявил в посте, опубликованном на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Журавко предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может обострить конфликт в Донбассе для отвлечения внимания от внутренних проблем в стране.