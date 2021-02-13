Названа главная ошибка Запада в отношении России

Названа главная ошибка Запада в отношении России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
США и Европа недооценивают возможности нашей страны

Запад вот уже несколько десятилетий совершает одну и ту же ошибку, когда речь идет о России. Иностранные государства не воспринимают Москву всерьез и зря. Таким мнением поделился обозреватель швейцарского издания Watson  Даниэль Хубер.

Журналист указал на ситуацию с вакциной от коронавируса "Спутник V". Сначала Запад был скептически настроен к российской разработке. Однако теперь препарат популярен во многих странах, особенно бедных, которые не могут позволить себя растрачиваться на вакцины, эффективность которых ставят под сомнение. И это лишь один из многочисленных примеров того, как Запад не верил в силы России. 

Хубер отметил, что Россия часто доказывала, что может удивить мир, когда в нее никто не верил. Так, например, было с аппаратом "Спутник 1", который вывели на орбиту Земли. Тогда успех советских ученых шокировал США, которые испугались того, что русские способны достичь их берегов, если ту же ракету, которую использовалась для спутника, оснастить боеголовкой. 

Автор напоминает о том, что нельзя забывать и о ядерном потенциале РФ, а также об успехах страны в разработке неядерного оружия. Журналист подчеркивает, что нельзя недооценивать военную мощь России, которую на Западе считают отсталой. Он указал на то, что в истории немало примеров, когда различные военно-начальники поплатились за то, что сочли Россию слабой. 

Ранее стало известно, что против "Спутника V" на Западе готовят провокации. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость142993
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Гость141614
>>Хубер отметил, что Россия часто доказывала, что может удивить мир, когда в нее никто не верил. Так, например, было с >> аппаратом "Спутник 1", который вывели на орбиту Земли.
тогда россии вообще не существовало как отдельного государства.
Для Запада в СССР ничего не существовало кроме России и русских.
Гость142993
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Гость145118
Ничего удивительного, вакцину разработали там же, где и вирус.
Ты только никому не рассказывай, что ты догадался, а то тебе же самолёт никто не зафрахтует и в "Шарите" место не выделят.
крым наш
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Гость133321
Тебя там нет. Уже хорошо.
согласен
Гость142993
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Ну, на подлости Запад богат этого у них не отнять. Сейчас их ГЛАВНАЯ задача - найти "новичок" в вакцине. А если не "Новичок" то какую-нибудь другую гадость. Запад на гадости горазд! Первая четверть нового века пройдёт под знаком гадостей от США и ЕС-НАТО. Потом станет легче, но это в том случае если кто-то ещё останется из вертикально перемещающихся, кроме пингвинов.
Гость133321
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Гость141614
а что лучше в россии ???
Тебя там нет. Уже хорошо.
Гость141614
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Гость143459
Идеальной страны нет в мире Что то лучше в России а что то в Европе
а что лучше в россии ???
Гость141614
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Гость144508
ВВП России - это 5% от ВВП Евросоюза. Какое величие, кого она может удивить? Страна третьего мира.
банановая папуасия
Гость143459
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Идеальной страны нет в мире Что то лучше в России а что то в Европе
Гость144508
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ВВП России - это 5% от ВВП Евросоюза. Какое величие, кого она может удивить? Страна третьего мира.
Гость141711
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Проплаченый "обозреватель швейцарского издания". Халуй.
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