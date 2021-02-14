Путин дал твердое обещание по Донбассу

Путин дал твердое обещание по Донбассу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент напомнил об изувеченных из-за конфликта мирных жителях

Владимир Путин на недавней встрече с представителями российских СМИ высказался о ситуации на Донбассе. Президент признался, что у него перед глазами стоят мирные жители, изувеченные из-за конфликта в регионе, особенно дети.

Глава государства подчеркнул, что необходимо оценить последствия любого решения, которое будет принято по этому вопросу. Он добавил, что и на нем, и на журналистах как представителях четвертой власти, лежит большая ответственность за всю страну в целом. И дал твердое обещание, что "несмотря ни на что" Россия Донбасс не бросит. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее бывший депутат Рады Журавко предложил поставить в Незалежной памятник Путину. По словам украинца, благодаря действиям президента РФ было спасено множество жизней его соотечественников.

Отметим, что тот же Журавко не так давно предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский может спровоцировать обострение конфликта, дабы отвлечь внимание граждан от множества внутренних проблем страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость141418
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Гость141614
"твердые" обещания путина как член импотента. весь мир видел лживое рыло этого плешивого карлика.
Давай давай по воняй грантоед соросовский, и не забудь в зеркало посмотреть увидишь урода не пугайся, правда сурова.
Гость141614
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"твердые" обещания путина как член импотента. весь мир видел лживое рыло этого плешивого карлика.
Гость141418
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Гость141614
в отличии от вас Украина никому ничего не продавала, а вас продали под соусом "патриотизма" вместе с потрохами.
Ты ври да не завирайся 3 млн. га Украина сдала Китаю если не ошибаюсь на 99 лет за 3 млрд долларов с правом расторжения в 50 лет а если не расторгнет то еще 3 млад. получит. Учи китайский свидомный, в поднебесной мова не котруется.
Гость141614
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Гость145471
Знаем мы украинских вояк, пока по зубам не получат, то ведут себя нагло и самоуверенно. До первого стука по своему фейсу, а потом стучат друг на друга, колятся, мать родную продадут. . Давно пора вмешаться. Новороссия это Россия..
скоро от россии останется московская область + еще рпара облостей ближлежащих.
с такой "мудрой" политикой разграбления своей страны у нее будущего нет.
Гость145471
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Знаем мы украинских вояк, пока по зубам не получат, то ведут себя нагло и самоуверенно. До первого стука по своему фейсу, а потом стучат друг на друга, колятся, мать родную продадут. . Давно пора вмешаться. Новороссия это Россия..
Гость145117
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Взорванные дома, утопленная подлодка с экипажем, более 20 миллионов нищих в России дожны в первых рядах стоять перед глазами плешивого карлика.
Гость141614
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Гость141418
Чья-бы корова мычала, но только фашика бандеровского. Порошенко и Зеленский что никак не переживают за Украинский народ который загнали в <цензура>. Да и страну продали америкосам.
в отличии от вас Украина никому ничего не продавала, а вас продали под соусом "патриотизма" вместе с потрохами.
Гость141418
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Гость145117
А изувеченные путиным и его бандой воров россияне почему не стоят перед глазами этого вурдалака?
Чья-бы корова мычала, но только фашика бандеровского. Порошенко и Зеленский что никак не переживают за Украинский народ который загнали в <цензура>. Да и страну продали америкосам.
Гость141614
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Если этот вурдалак двинет свои лапы на Донбасс с присоединением то дни рашки сочтены.
Гость145117
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А изувеченные путиным и его бандой воров россияне почему не стоят перед глазами этого вурдалака?
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