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Российский лидер
Владимир Путин на недавней встрече с представителями СМИ высказался о притязаниях
Токио. Японцы не оставляют надежды заполучить вожделенные Курильские острова.
Президент ясно дал понять, что спорить тут не о чем. Особенно после внесения
поправок в Конституцию, которые запрещают призывы к отчуждению российских
территорий.
Москва не будет делать ничего из того, что "противоречит основному закону Российской Федерации", подчеркнул президент. Его цитирует сайт "Вести.ру".
При этом Путин отметил, что Россия готова и хочет развивать отношения с Японией.
Напомним, ранее японские СМИ писали, что политический курс Путина нанес "мощный удар" по переговорам о принадлежности Курил. Журналисты признали твердой политику российской стороны, в то время как японские власти выглядят мягкотелыми.
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