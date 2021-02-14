Президент РФ ясно обозначил свое отношение к спору о Курилах

Президент РФ ясно обозначил свое отношение к спору о Курилах
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Принадлежность островов не обсуждается

Российский лидер Владимир Путин на недавней встрече с представителями СМИ высказался о притязаниях Токио. Японцы не оставляют надежды заполучить вожделенные Курильские острова. Президент ясно дал понять, что спорить тут не о чем. Особенно после внесения поправок в Конституцию, которые запрещают призывы к отчуждению российских территорий.

Москва не будет делать ничего из того, что "противоречит основному закону Российской Федерации", подчеркнул президент. Его цитирует сайт "Вести.ру".

При этом Путин отметил, что Россия готова и хочет развивать отношения с Японией.

Напомним, ранее японские СМИ писали, что политический курс Путина нанес "мощный удар" по переговорам о принадлежности Курил. Журналисты признали твердой политику российской стороны, в то время как японские власти выглядят мягкотелыми.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Акиншин В.Н.
Пожаловаться Ответить
Выгоды из незаконной передачи Хрущёвым Крыма одна: РОДИНА это!!!
Гость141711
Пожаловаться Ответить
Ни когда не говори ни когда. Ты не вечен и, что будет после тебя один Бог знает. Будь человеком, а не кремлевской <цензура>.
Гость136704
Пожаловаться Ответить
ГостьДвойная мораль: Курилы и Крым. Где выгоно России - один подход, где не выгодно - другой !
Двойная мораль: Курилы и Крым. Где выгоно России - один подход, где не выгодно - другой !
Разъясните, какие выгоды Россия получила от Крыма?
Акиншин В.Н.
Пожаловаться Ответить
сержант Анивского полка (остров Сахалин) Дмитрий Кузнецов
ну сказали бы японцы честно НАМ НУЖНЫ КУРИЛЛЫ ЧТОБЫ ТАМ РАЗМЕСТИТЬ АМЕРИКАНСКИЕ БАЗЫ ВМС. Но япошки честно говорить не хотят. Даже простили своему хозяину что он в 45м сбросил ЯДЕРНЫЕ БОМБЫ на Хиросиму и Нагасак
СМ. "простили своему хозяину", да поймите, что никто ничего никому не прощает - так нельзя!, но только РОССИЯ может попереть США и с Германии тоже. А по части Крыма - прачтитя ЗАКОННОЕ возвращение, заместа абменнай части.
сержант Анивского полка (остров Сахалин) Дмитрий Кузнецов
Пожаловаться Ответить
ну сказали бы японцы честно НАМ НУЖНЫ КУРИЛЛЫ ЧТОБЫ ТАМ РАЗМЕСТИТЬ АМЕРИКАНСКИЕ БАЗЫ ВМС. Но япошки честно говорить не хотят. Даже простили своему хозяину что он в 45м сбросил ЯДЕРНЫЕ БОМБЫ на Хиросиму и Нагасак
ГостьДвойная мораль: Курилы и Крым. Где выгоно России - один подход, где не выгодно - другой !
Пожаловаться Ответить
Двойная мораль: Курилы и Крым. Где выгоно России - один подход, где не выгодно - другой !
Акиншин В.Н.
Пожаловаться Ответить
НЕ не лукавит, он не обозначил признание законности наличия КУРИЛ у РОССИИ, например за ПОРТ- АРТУР, ну не могут Япония вернуть нам и Китай не дал уже на моё предложение обменять часть междуречья Иртыша и т.д., но переселение обязано предлагал оплачивать должна ЯПОНИЯ, но при единственности обязательности признания Итогов 2 Мировой, и это не мягкость, а выпирание США из ЯПОНИИ: Т.О. обеспечивая МИР в РЕГИОНЕ!!!
Гость143929
Пожаловаться Ответить
Гость, ниже, пошел ты на хъй с такими мыслями
Гость138492
Пожаловаться Ответить
Опять лукавит. Поправки разрешают вести переговоры о передаче территории в рамках не урегулированных границ, а это Япония и Украина...
1
новости партнеров
По теме

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода

Москву накрыл снежный апокалипсис: видео

Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей