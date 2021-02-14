Принадлежность островов не обсуждается

Российский лидер Владимир Путин на недавней встрече с представителями СМИ высказался о притязаниях Токио. Японцы не оставляют надежды заполучить вожделенные Курильские острова. Президент ясно дал понять, что спорить тут не о чем. Особенно после внесения поправок в Конституцию, которые запрещают призывы к отчуждению российских территорий.



Москва не будет делать ничего из того, что "противоречит основному закону Российской Федерации", подчеркнул президент. Его цитирует сайт "Вести.ру".

При этом Путин отметил, что Россия готова и хочет развивать отношения с Японией.

Напомним, ранее японские СМИ писали, что политический курс Путина нанес "мощный удар" по переговорам о принадлежности Курил. Журналисты признали твердой политику российской стороны, в то время как японские власти выглядят мягкотелыми.