Владимир Путин дал четко понять японцам, что отдавать острова не собирается

Генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что несмотря на поправки в российскую Конституцию, которые исключают отчуждение территорий страны, Токио намеревается продолжать переговоры по Курильским островам с Москвой. Более того, подчеркнул он, Япония будет упорно добиваться решения территориального спора.

Как объяснил Като, после вступления в силу новой Конституции РФ бывший японский премьер Синдзо Абэ и Владимир Путин во время телефонного разговора подтвердили приверженность дальнейшим переговорам по принадлежности Курил.

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", – приводит слова генсека РИА "Новости".

В свою очередь, российский лидер накануне озвучил категоричную позицию Москвы в отношении вопроса Курильских островов. Как отметил Владимир Путин, Россия не собирается делать ничего, что будет протеворечить главному закону страны. При этом в Москве настроены на развитие отношений с Токио.

Японская сторона претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – острова, отошедшие России в годы Второй мировой войны, напоминает "Общественная служба новостей". Для Токио потерянные по итогам войны территории – крайне болезненая тема. Забрать у Соединенных Штатов Окинаву они не могут, поэтому пытаются претендовать на южные части, принадлежащие российской стороне.