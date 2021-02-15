В Японии собрались вести "настойчивые" переговоры с Россией по Курилам

В Японии собрались вести "настойчивые" переговоры с Россией по Курилам
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Владимир Путин дал четко понять японцам, что отдавать острова не собирается

Генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что несмотря на поправки в российскую Конституцию, которые исключают отчуждение территорий страны, Токио намеревается продолжать переговоры по Курильским островам с Москвой. Более того, подчеркнул он, Япония будет упорно добиваться решения территориального спора. 

Как объяснил Като, после вступления в силу новой Конституции РФ бывший японский премьер Синдзо Абэ и Владимир Путин во время телефонного разговора подтвердили приверженность дальнейшим переговорам по принадлежности Курил. 

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", – приводит слова генсека РИА "Новости". 

В свою очередь, российский лидер накануне озвучил категоричную позицию Москвы в отношении вопроса Курильских островов. Как отметил Владимир Путин, Россия не собирается делать ничего, что будет протеворечить главному закону страны. При этом в Москве настроены на развитие отношений с Токио.

Японская сторона претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – острова, отошедшие России в годы Второй мировой войны, напоминает "Общественная служба новостей". Для Токио потерянные по итогам войны территории – крайне болезненая тема. Забрать у Соединенных Штатов Окинаву они не могут, поэтому пытаются претендовать на южные части, принадлежащие российской стороне.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость143780
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Гость141418
Жалко японцев, народу много а территории с гулькин хрен. Надо им будет подарить парочку западных областей незалежной когда Россия все свои земли вернет эти территории даром не нужны будут. Заодно японцы научат трудолюбию этих чубатых салоедов.
Если бы вопрос стоял о острой нехватке земель, согласились бы на совместное использование, а так владельцам Окинаву нужны еще острова, а оккупированная страна не имеет своей политической позиции.
Гость134484
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Японцам нужно провести референдум на Курилах и рассказать сколько будет пенсия и зарплаты у местных жителей если они к Японии перейдут . Путин так же сделал ! Надо брать с него пример !
Гость141418
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Жалко японцев, народу много а территории с гулькин хрен. Надо им будет подарить парочку западных областей незалежной когда Россия все свои земли вернет эти территории даром не нужны будут. Заодно японцы научат трудолюбию этих чубатых салоедов.
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