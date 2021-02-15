В Минске опровергли слухи об ультиматуме Москвы по Конституции

В Минске опровергли слухи об ультиматуме Москвы по Конституции
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Две страны поддерживают друг друга, но влиять на внутренние процессы не пытаются

Москва никогда не требовала от Минска проведения конституционной реформы и досрочных выборов президента. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, белорусы сами определяют развитие своей страны, и Россия относится к этому с уважением.

Дипломат опроверг мнение, что Москва настаивала на политических реформах в республике ради урегулирования ситуации на фоне массовых протестов после выборов президента в августе 2020 года.

"Никогда российская сторона не ставила ультимативный вопрос, что, мол, вы должны провести конституционную реформу, провести какие-то изменения",

– заявил Макей, подчеркнув, что Минск ценит такую позицию Кремля и благодарен за то, что аналогичную точку зрения Москва пытается внушить странам ЕС и США, передает РБК. По его мнению, Россия и Белоруссия должны держаться вместе, особенно сегодня, когда в РФ начинаются процессы, "практически идентичные" тем, что возникли в Белоруссии в прошлом году. Однако вмешиваться во внутренние дела друг друга Москва и Минск никогда не пытались.

При этом, по словам Макея, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в феврале, чтобы обсудить дальнейшее объединение двух государств. Впрочем, по данным СМИ, ключевым вопросом для белорусского лидера является получение нового кредита от РФ.

Как стало известно в ходе прошедшего в Минске Всебелорусского народного собрания, новая Конституция у белорусов будет, но не очень скоро.

Николай ВИКТОРОВ

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