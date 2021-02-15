США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"

США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"
Фото:Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеУкладка "Северного потока-2" возобновилась после перерыва
Вашингтон и Берлин назначили срок переговоров по газопроводу

Германия и США пока еще не обсуждали дальнейшую судьбу "Северного потока – 2". Они только собираются это сделать.

Переговоры начнутся, когда новый американский президент проведет все назначения в министерствах. Подбор кандидатур уже идет. В этом участвуют Совет нацбезопасности, Министерства иностранных дел, финансов и энергетики, а также других ведомств .

Тем временем в правительстве ФРГ готовят предложение по проекту, которое могло бы устроить США. Обе страны уже дали понять, что в вопросах по "Северному потоку – 2" согласны перейти от конфронтации к уступкам.

Наибольшие разногласия вызывает у Берлина требование Вашингтона провести новые переговоры о транзите газа из РФ в Европу через Украину. Недовольны в Германии и предложением Америки прекратить поставки голубого топлива по "Северному потоку – 2", если Россия сократит его объемы, транспортируемые через Незалежную: там не хотят зависеть от Киева, передает Handelsblatt информацию своих источников.

Строительство российского газопровода, несмотря на давление противников, продолжается. Чтобы обойти санкции, направленные против "Северного потока – 2", задействованные в прокладке труб суда поменяли собственников.

Озакрытых переговорах Берлина и Вашингтона по снятию с проекта американских санкций заговорили на прошлой неделе. Тем временем некоторые сенаторы потребовали, чтобы президент США не отменял рестрикции.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость143999
Пожаловаться Ответить
Гость143929
Царь - ты обычное тупорылое пендоское чмо! Пшел на хъй с Российского сайта, <цензура>!
Этому сцарю даже собственный зад,не принадлежит
Гость141418
Пожаловаться Ответить
Опять америкашки за чужой счет хотят. Не обломится, незалежная уже никому не нужна а немцам так в первую очередь, пусть свидомные своим пердячим паром отапливаются. Содержать этот воровской бандеростан за Российский счет никто не собирается.
Гость143459
Пожаловаться Ответить
За транзит газа Россия получает большие деньги на которые строятся ракеты а потом угрожает миру Запретить строительство и денег не будет на ракеты
Гость141418
Пожаловаться Ответить
Царь
hi! Враждебный блок НАТО. Вашингтонский обком компартии США. Доходы Газпрома за 2020 год рухнули на 40%. Путин и его прихлебатели в истерике и терпят убытки. Турецкий и Северный потоки, а также "Слабость Сибири" нерентабельны. Путина изгнали из "Большой семерки" и превратили в заведующего старой и дешевой газовой заправкой под названием "россия". Более 20 лет Путин безуспешно оббивает пороги мировых элитных клубов, однако придется ему доживать свои года в винном погребе Геленджика или в Гааге.
Эй сцарь опять против ветра или это привычка такая. М-да опять соросятиной вонючей повеяло, все мечтаете пониже перед матрасниками прогнуться глядишь лишняя плюшка отвалится.
Гость143929
Пожаловаться Ответить
Царь - ты обычное тупорылое пендоское чмо! Пшел на хъй с Российского сайта, <цензура>!
Царь
Пожаловаться Ответить
hi! Враждебный блок НАТО. Вашингтонский обком компартии США. Доходы Газпрома за 2020 год рухнули на 40%. Путин и его прихлебатели в истерике и терпят убытки. Турецкий и Северный потоки, а также "Слабость Сибири" нерентабельны. Путина изгнали из "Большой семерки" и превратили в заведующего старой и дешевой газовой заправкой под названием "россия". Более 20 лет Путин безуспешно оббивает пороги мировых элитных клубов, однако придется ему доживать свои года в винном погребе Геленджика или в Гааге.
Гость136460
Пожаловаться Ответить
Если америкаки приватизируют уркаинскую гтс и вложат деньги в ее ремонт транзит через украину будет возможен. Но что это даст уркаине если доход от транзита будут получать америкаки?
Гость141093
Пожаловаться Ответить
Шавки лают - караван идёт!
1
новости партнеров

Из Росгвардии после крупного скандала уволились сразу 9 генералов

За отставкой одного высшего офицера последовали еще несколько

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей