Ситуация ухудшается: эксперт оценил настойчивость Японии по Курилам

Ситуация ухудшается: эксперт оценил настойчивость Японии по Курилам
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Токио вновь требует себе четыре российских острова

Япония планирует и дальше вести "настойчивые" переговоры по Курилам. Это намерение оценил эксперт Андрей Губин.

По его словам, в данном вопросе Токио сохраняет прежний курс. Теперешний глава правительства Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга, как и его предшественник, не раз говорил о необходимости принять окончательное решение по мирному договору с Россией.

В Москве поддерживают такое мнение. Однако, как и прежде, у этой проблемы "есть несколько подводных камней", отметил политолог.

Суга намерен опираться на содержание декларации не только 1956 года, но и 1993 года, где речь идет о четырех островах. несмотря на то что до этого Синдзо Абэ свел разговор к двум. Чего точно станет требовать Япония, не совсем ясно, добавил аналитик эфире радио Sputnik.

Губин выразил надежду, что Москва и Токио придут к взаимопониманию и приемлемому для обеих стран решению. В заключение эксперт подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетов "укрепление японско-американского альянса, который нас достаточно серьезно беспокоит и курс на который взял Токио".

Ранее в Японии заявили, что поправки в Конституцию РФ, исключающие отчуждение территорий страны, не остановят Токио. Он продолжит переговоры по Курилам с Москвой и станет упорно добиваться решения спора о принадлежностиКунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость143929
Пожаловаться Ответить
тупорылые уроды, придется уничтожить остров япония к хъям, на крайняк
1
новости партнеров

США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"

Вашингтон и Берлин назначили срок переговоров по газопроводу

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей