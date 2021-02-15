Зеленский готовит план по продаже ОАЭ украинской земли - Рабинович

Зеленский готовит план по продаже ОАЭ украинской земли - Рабинович
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
За процессом будет наблюдать ставленник структур фонда Сороса

Президент Незалежной Владимир Зеленский готовится к распродаже украинского чернозема. Именно в этим связан визит главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. С таким мнением выступил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Напомним, украинская высокая делегация посетила ОАЭ в прошедшее воскресенье. В частности, пан Зеленский встречался с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, с которым обсудил увеличение товарооборота между между двумя государствами в ближайшие пять лет.

Между тем Рабинович обратил внимание на пост в "Фейсбуке" экс-министра экономики соборной Тимофея Милованова. По мнению оппозиционера, тот практически рассекретил информацию о главной теме на переговорах украинской делегации в Абу-Даби.

"Сегодня мне посчастливилось быть на встрече с наследным принцем ОАЭ. Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в аграрный сектор Украины в 10 раз за несколько лет, то есть довести до двух млрд долларов в год", – написал пан Милованов.

В свою очередь Рабинович полагает, что на встрече речь шла не только о многомиллиардных инвестициях в сельское хозяйство Незалежной. Пан Зеленский, уверен политик, на самом деле готовит платформу для продажи Эмиратам отеческой земли.

"Абсолютно понятно, что речь идет о создании структур для выкупа украинских черноземов. Никакие другие проекты просто не могут потреблять в год до двух млрд долларов", – подчеркнул Рабинович.

Он заметил, что в самих Эмиратах почти нет пахотных земель, зато у страны водятся огромные деньги. По его словам, теперь "земельный кейс" команды пана Зеленского будет реализовываться весьма быстрыми темпами. Наличие в составе делегации экс-министра Молованова, говорит о том, что тот играет роль смотрящего в этом процессе от структур фонда американского финансиста Джорджа Сороса.

Добавим, пресс-служба президента Украины сообщила о подписании Киевом и Абу-Даби ряда меморандумов и контрактов на общую сумму от $3 млрд. По словам того же Милованова, на один миллиард долларов заключил сделку в ОАЭ "Укроборонпром".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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