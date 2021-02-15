Лукашенко признал свое поражение на выборах - эксперт

Лукашенко признал свое поражение на выборах - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Оппозиция считает, что бацька не контролирует ситуацию в Республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал свое поражение заявлением о предоставлении со стороны оппозиции его сторонникам гарантий безопасности для ухода из власти. Такой вывод сделал директор центра "Европейский Диалог" Анатолий Лебедько в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Оппозиционный политик отметил, что подобное высказывание из уст Александра Григорьевича раздается впервые.

"Он говорил о сторонниках, но мы то понимаем, что речь шла непосредственно о нем и его окружении. Это говорит о том, что Лукашенко не считает себя победителем", – полагает Лебедько.

По его мнению, батька не уверен, что контролирует ситуацию в Республике, поэтому вынужден продумывать разные варианты ухода.

В случае, если давление на Лукашенко усилится как внутри страны, так и со стороны Запада, глава государства "может сесть за стол" переговоров по транзиту власти, предполагает политик. Он прогнозирует, что акции протеста в Белоруссии возобновятся с новой активностью уже весной.

Напомним, пламенную речь бацька произнес на открытии ВНС 11 февраля. Президент определил условия оставления высокого поста. В частности, заявил Лукашенко, в Республике должны быть "мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнение в рамках закона", а также если к руководству придут не "те" или с другими взглядами, "то вторым пунктом запишем, что ни один волос с головы вас и сторонников нынешнего президента упасть не может".

Фоторепортаж
Сын Лукашенко возмужал и заметно изменился
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость142084
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"Эксперд" - от слова "пердеть"?
Дуб
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Иксперд, да на Ухе Мацы! Там давно всех диктаторов победили.
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