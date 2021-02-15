Америка продолжает диктовать свои правила

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Госдеятели обсудили вопрос, связанный с покупкой Анкарой российских С-400.

Блинкен призвал Турцию отказаться от российских ракетных систем, передает РИА "Новости".

Напомним, С-400 – это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности.

Ранее стало известно, что Америка пригрозила Индии санкциями в том случае, если страна купит у России С-400. Однако позже Штаты отказались от рестрикций, боясь возможного сближения Москвы и Дели.