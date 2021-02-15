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Литва отказалась от закупок электроэнергии с Белорусской АЭС из-за несоблюдений требований безопасности на предприятии. Так президент Республики Гитанас Науседа объяснил, почему Вильнюс не намерен сотрудничать с Минском в этой сфере.
"К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня",
– заявил лидер Литвы. По его словам, требования по реализации рекомендаций стресс-тестов игнорируются, а процесс искусственно ускоряют в ущерб безопасности.
Именно поэтому говорить не только о закупке электроэнергии с БелАЭС, но и вообще о каких-либо контрактах "просто неприлично". Слова президента в интервью телеканалу TV3 приводит РИА "Новости".
Ранее Гитанас Науседа озвучил планы действий в Белоруссии после отставки Александра Лукашенко.
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