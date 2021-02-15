Президент Литвы объяснил нежелание закупать у Белоруссии электроэнергию

Президент Литвы объяснил нежелание закупать у Белоруссии электроэнергию
Фото: Claudia Thaler/dpa/globallookpress.com
Политик раскритиковал уровень безопасности на станции

Литва отказалась от закупок электроэнергии с Белорусской АЭС из-за несоблюдений требований безопасности на предприятии. Так президент Республики Гитанас Науседа объяснил, почему Вильнюс не намерен сотрудничать с Минском в этой сфере.

"К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня",

– заявил лидер Литвы. По его словам, требования по реализации рекомендаций стресс-тестов игнорируются, а процесс искусственно ускоряют в ущерб безопасности.

Именно поэтому говорить не только о закупке электроэнергии с БелАЭС, но и вообще о каких-либо контрактах "просто неприлично". Слова президента в интервью телеканалу TV3 приводит РИА "Новости".

Ранее Гитанас Науседа озвучил планы действий в Белоруссии после отставки Александра Лукашенко.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Министр озвучил причины произошедшего разлада

Развитые страны могут отказаться от российских углеродов

Отечественные компании активно сотрудничают с регуляторами ЕС, но не идут на диалог с властями РФ по вопросам климата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей