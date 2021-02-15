Политик раскритиковал уровень безопасности на станции

Литва отказалась от закупок электроэнергии с Белорусской АЭС из-за несоблюдений требований безопасности на предприятии. Так президент Республики Гитанас Науседа объяснил, почему Вильнюс не намерен сотрудничать с Минском в этой сфере.

"К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня",

– заявил лидер Литвы. По его словам, требования по реализации рекомендаций стресс-тестов игнорируются, а процесс искусственно ускоряют в ущерб безопасности.

Именно поэтому говорить не только о закупке электроэнергии с БелАЭС, но и вообще о каких-либо контрактах "просто неприлично". Слова президента в интервью телеканалу TV3 приводит РИА "Новости".

Ранее Гитанас Науседа озвучил планы действий в Белоруссии после отставки Александра Лукашенко.