Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о разрыве отношений Москвы и Брюсселя являются попыткой привести европейцев в разумное состояние. Испытанный способ остановить истерику с помощью пощечины в данном случае использован на дипломатическом уровне. Так считает политолог Александр Сосновский.

На прошлой неделе глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью, что Москва готова к прекращению отношений с ЕС. Это вызвало эмоциональную реакцию со стороны европейских партнеров. Там "не поняли", с чего это вдруг Лавров заговорил о разрыве.

На пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто Лавров попытался донести свою мысль еще раз: он отметил, что Евросоюз сам отдаляется от России, причем это продолжается уже несколько лет, таким образом, вполне может произойти и окончательный разрыв.

По мнению Сосновского, эти слова должны подействовать на Брюссель как пощечина, то есть успокоить и заставить осознать реальность.

"Слова о Евросоюзе, сказанные Лавровым, стали такой таким легким шлепком по Брюсселю. По-моему, действует",

– написал Сосновский в своем телеграм-канале.

Ранее Лавров отказался назвать имена друзей, чтобы они не попали в черный список на Западе.