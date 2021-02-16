Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о разрыве отношений Москвы и Брюсселя являются попыткой привести европейцев в разумное состояние. Испытанный способ остановить истерику с помощью пощечины в данном случае использован на дипломатическом уровне. Так считает политолог Александр Сосновский.

На прошлой неделе глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью, что Москва готова к прекращению отношений с ЕС. Это вызвало эмоциональную реакцию со стороны европейских партнеров. Там "не поняли", с чего это вдруг Лавров заговорил о разрыве.

На пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто Лавров попытался донести свою мысль еще раз: он отметил, что Евросоюз сам отдаляется от России, причем это продолжается уже несколько лет, таким образом, вполне может произойти и окончательный разрыв.

По мнению Сосновского, эти слова должны подействовать на Брюссель как пощечина, то есть успокоить и заставить осознать реальность.

"Слова о Евросоюзе, сказанные Лавровым, стали такой таким легким шлепком по Брюсселю. По-моему, действует",

написал Сосновский в своем телеграм-канале.

Ранее Лавров отказался назвать имена друзей, чтобы они не попали в черный список на Западе.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость142019
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Гость134097
Говорил ли Солженицын такие слова?
Признайся, скажи, и не скрой от меня!
Твоим он любимым пейсателем был!
А потому ты в тюрьме его долго гнобил.
И потому за границу он от тебя убежал.
Итак, признайся, не скрой: он это сказал?

Но если Солженицын сие сказал, не сказал?
То признайся: он правду сказал, иль наврал?
Ты - святой, великий, бес корыстный народ?
Ты – богоносец, со щедрой душой, а он врёт?
Копни тайники, and глубины загадки – души!
Не скрой от мене правду: признайся и скажи!
Еще раз, сссууккаа, говорю тебе - не надо выдавать свой выссер из пердддака за слова известного человека. Ненавидишь русских - бери шинель, пиизззддуууй на фронт, сссыкло диванное.
Ацкая карусель
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Рвать надо с Европой не раздумывая, решительно и бесповоротно; вывозить надо срочно из Европы валюту, яхты, виллы, самолеты, заводы, фабрики, газеты, пароходы, тащить надо из Европы мешками и фургонами золото и бриллианты, вытаскивать из Европы в россию эшелонами станки, оборудование, технологии- всё это нужно гнать за Урал в Сибирь в глухие таежные леса, прятать, тырить, закапывать в вечную мерзлоту и чтобы поганые Европейские загребущие руки никогда не дотянулись, а если будут вякать, так сразу же натравливать на них президента Путина с ядерным чемоданчиком
Гость134097
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Говорил ли Солженицын такие слова?
Признайся, скажи, и не скрой от меня!
Твоим он любимым пейсателем был!
А потому ты в тюрьме его долго гнобил.
И потому за границу он от тебя убежал.
Итак, признайся, не скрой: он это сказал?

Но если Солженицын сие сказал, не сказал?
То признайся: он правду сказал, иль наврал?
Ты - святой, великий, бес корыстный народ?
Ты – богоносец, со щедрой душой, а он врёт?
Копни тайники, and глубины загадки – души!
Не скрой от мене правду: признайся и скажи!
Гость147303
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Цитата, приписываемая Солженицыну - Нет в мире мельче - гнусная деза, написанная свидомой наволочью. КАждый может убедится в этом, послав письмо в Фонд солженицына. Оттуда он получит что-то вроде этого: ""Уважаемый... приведенный Вами текст, размещенный главным образом на украинских сайтах, - грубая фальшивка. Такой бредовой мерзости у А. И. Солженицына нет и быть не может. Этот текст сочинил какой-то негодяй и подонок и нагло приписывает его А. И. С., очевидно полагая, что интернет можно использовать как отхожее место. Пусть атрибутирует цитату и укажет точно, где у А. И. С он ее "обнаружил".
Гость147303
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вот цитата, которая гуляет по украинским сайтам
якобы Солженицына
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но... смертные."

Вот здесь народ пытается разоб
Гость142019
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Гость134097
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать.
- А. Солженицин
Этот <цензура> с хохляндии любит написать свой высссер из перддддака, я внизу подставить фамилию известного человека. Мол это его слова. Нет, это не так. И Солженицын никогда таких слов не публиковал. Провокатор это такой, ребята, не обращайте на эту сссуууккку внимания.
Гость145877
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Он в чем то прав,если у стран Европе да и в мире еще были надежды что (с верзилой махающей ракетами) можно говорить и догаварится так их просто не стало! Хотя и в КНДР люди ведь живут,правильным путем шагаете камрады.
Гость134097
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А. Солженицин - Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Академик РАН по Отделению историко-филологических наук
Гость147286
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Гость147236
У Сосновского мания великодержавного величия. Не различает где муха, а где котлета.
Гостю 147286 - СКУДОУМНЫЙ в своих высказываниях злобный человечишка с загаженными мозгами
Гость147286
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Гость134097
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот <цензура> никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать.
- А. Солженицин
Чем ниже интеллект - тем больше оскорблений Ответ для гостя 135118
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