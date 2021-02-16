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Североатлантический альянс готов к столкновению с Россией, но не нацелен на это. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, все зависит от Москвы:
"Если Россия хочет войны, мы готовы. Если захочет сотрудничать, мы будем в восторге",
– приводит испанская El Mundo слова Столтенберга.
По мнению главы альянса, диалог с Россией нельзя прерывать даже в случае, когда нет надежды, что он что-то даст. Потому что есть такие важные вопросы, как, например, контроль над вооружениями. Если в этой сфере будут разорваны связи, может начаться гонка вооружений.
Конечно, по словам Столтенберга, диалог с Россией альянс должен вести твердо, с сильной позиции. В то же время НАТО не стоит устраивать провокаций, особенно у границ РФ, поскольку интересы Москвы тоже нужно понимать и учитывать.
"Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно",
– подчеркнул глава НАТО.
Ранее Столтенберг объяснил активность кораблей входящих в НАТО США и Великобритании в Черном море реакцией на деятельность России в Крыму.
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