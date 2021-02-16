Генсек НАТО сообщил о готовности к войне с Россией

Генсек НАТО сообщил о готовности к войне с Россией
Фото: Menelik Collins/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Запад согласен продолжать диалог с Москвой, но только с доминирующей позиции

Североатлантический альянс готов к столкновению с Россией, но не нацелен на это. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, все зависит от Москвы:

"Если Россия хочет войны, мы готовы. Если захочет сотрудничать, мы будем в восторге",

приводит испанская El Mundo слова Столтенберга.

По мнению главы альянса, диалог с Россией нельзя прерывать даже в случае, когда нет надежды, что он что-то даст. Потому что есть такие важные вопросы, как, например, контроль над вооружениями. Если в этой сфере будут разорваны связи, может начаться гонка вооружений.

Конечно, по словам Столтенберга, диалог с Россией альянс должен вести твердо, с сильной позиции. В то же время НАТО не стоит устраивать провокаций, особенно у границ РФ, поскольку интересы Москвы тоже нужно понимать и учитывать.  

"Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно",

– подчеркнул глава НАТО.

Ранее Столтенберг объяснил активность кораблей входящих в НАТО США и Великобритании в Черном море реакцией на деятельность России в Крыму.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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етот натовский говорун-ушлёпок гейэвропейцам задал ВОПРОС-------хотят ли те ВОЙНЫ?!Те же шведы,викинги,финноугры---хотят к Одину в ВАГГАЛЛУ,хотят комфорт потерять швейцарцы и другие англосаксы?Ведь натовцы не спрашивает у "овец".Дядюшка сэм отсидится за океаном и небаскробы устоят--НУ НУ,как бы не так?!ПУТИН осень понятливо не давно сказал.
Гость147176
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С позиции силы говоришь? Это Россия будет говорить с позиции силы. Вспомни "Маугли". Напоминаешь шакала Табаки, который обслуживал Шерхана. Шерхану в итоге наваляли и Табаки тоже
Гость135735
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За шкуру боитесь - вот и не нападаете, а хоть на малый процент была бы надежда, что разобъёте Россию без последствий для себя, то 30 натовских бандитов уже бы напали на одного. Гопники боятся только силу и нападают скопом из-за угла. Яркий пример - нато и пиндос вожак банды. Для затравки могут пустить дурных хохлов.
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