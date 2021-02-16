Турция откажется от С-400 на выгодных условиях – эксперт

Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой

Турция не станет отказываться от российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, пока не получит выгодного предложения от союзников. На данном этапе таких инициатив ей не поступало, отметил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Пока США только давят на республику, требуя не покупать и не использовать С-400. В частности, об этом шла речь накануне в телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Альтернативы американец опять не предложил.

Получается, Турция должна разорвать контракт, заплатить неустойку России и при этом остаться неспособной самостоятельно защитить собственные рубежи – ведь американские системы ПВО Patriot ей не продают.

"Для Турции это невыгодно ни экономически, ни политически, потому что США ничего не предлагают взамен",

– пояснил эксперт. По его мнению, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган слишком прагматичен, чтобы идти на поводу Белого дома, передает РИА "Новости". Но, приложив "экстраординарные усилия", Вашингтон сможет переубедить Анкару.

Ранее Эрдоган заявил о планах купить у России еще один полк С-400. После поставок первых систем ПВО США ввели антитурецкие санкции.