США отказались от переговоров по Сирии

Встреча участников "астанинского формата" пройдет 16-17 февраля

Россия направляла американским партнерам приглашение на конференцию по Сирии, но получила отказ. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев во вторник, 16 февраля.

"Американцы, (…) видимо, еще не совсем определились с линией на сирийском направлении",

– предположил Лаврентьев.

Международная встреча пройдет в Сочи в "астанинском формате". На мероприятие прибыли делегации России, Турции, Ирана, а также официального Дамаска и сирийской оппозиции, сообщает РИА "Новости". США предлагалось присоединиться к форуму в качестве наблюдателей.

Ранее посол России в САР Александр Ефимов заявил, что планы новой администрации Белого дома на сирийском направлении комментировать еще рано, передает RT.

Николай ВИКТОРОВ

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