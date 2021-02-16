Судьбу "Северного потока-2" решит украинский транзит – СМИ

Судьбу "Северного потока-2" решит украинский транзит – СМИ
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Киев оказался важной фигурой в споре Берлина и Вашингтона

Германия готовит предложения США по "Северному потоку-2". Они касаются отношений России и Украины. В частности, Берлин может попросить Вашингтон отменить санкции против газопровода в обмен на обещание перекрыть трубу, если Москва попытается оказать давление на Киев.

Вариантов у немецкой стороны несколько. Например, она готова гарантировать заокеанским партнерам отказ от поставок российского газа по "Северному потоку-2", если Москва вдруг в одностороннем порядке остановит транзит через территорию Украины.

Другая идея заключается в том, что США не будут мешать строительству трубопровода, а Германия не позволит начать его эксплуатацию, пока Россия "не исправится": не оправдает, например, Алексея Навального или не примирит Донбасс с Киевом. Об этом пишет украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на Financial Times.

Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что риторика новой американской администрации по поводу "Северного потока-2" изменилась. Белый дом готов отказаться от санкций в обмен на новые условия. Однако, по сведения журналистов, Германия не готова увязывать работу газопровода с российско-украинскими отношениями.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость147408
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Я оказался прав,в следующем будующем,Россия предлагает газ у своей границы,хотите газ,стойте себе трубу,или носите вёдрами,России должно быть всё равно.
Гость147383
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Редакция - перестаньте писать <цензура>
Шаман
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Плевать всем на киев и украину. А вот легитимность карлика и правда под угрозой. Но он сам виноват, накосячил со страху, теперь и назад не откатить и вперед - тупик. Вобщем дожмут его, на радость преемнику. И ничего по сути не изменится, просто старых зажравшихся сменят новые "по-скромнее".
Гость147379
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Мечтатели с Украины. Вас даже не спросят.
Гость147236
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Чего мелочится! Я бы потребовал посадить Путина на нары, а уж потом открывать вентиль!
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