Судьбу "Северного потока-2" решит украинский транзит – СМИ

Киев оказался важной фигурой в споре Берлина и Вашингтона

Германия готовит предложения США по "Северному потоку-2". Они касаются отношений России и Украины. В частности, Берлин может попросить Вашингтон отменить санкции против газопровода в обмен на обещание перекрыть трубу, если Москва попытается оказать давление на Киев.

Вариантов у немецкой стороны несколько. Например, она готова гарантировать заокеанским партнерам отказ от поставок российского газа по "Северному потоку-2", если Москва вдруг в одностороннем порядке остановит транзит через территорию Украины.

Другая идея заключается в том, что США не будут мешать строительству трубопровода, а Германия не позволит начать его эксплуатацию, пока Россия "не исправится": не оправдает, например, Алексея Навального или не примирит Донбасс с Киевом. Об этом пишет украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на Financial Times.

Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что риторика новой американской администрации по поводу "Северного потока-2" изменилась. Белый дом готов отказаться от санкций в обмен на новые условия. Однако, по сведения журналистов, Германия не готова увязывать работу газопровода с российско-украинскими отношениями.