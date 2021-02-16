На "Конкурс политологов" зарегистрировано более 8 тысяч участников

Первый отборочный этап начнется 17 февраля

Прием заявок на "Конкурс политологов" завершен. Желание участвовать выразили 8111 человек. Это отличный результат для столь узкоспециализированного мероприятия, считает член Экспертного совета "Конкурса политологов", гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Регистрация на конкурс, организатором которого выступает АНО "Экспертный институт социальных исследований" (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей", шла месяц. Заявки поступили из всех 85 регионов страны, но наиболее активными оказались жители Центрального федерального округа, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья. Большинство из них – мужчины в возрасте 30-40 лет.

"Самому молодому участнику проекта недавно исполнилось 18 лет, а самому опытному – 80",

– рассказал Комиссаров.

При регистрации участникам нужно было выбрать направление, в котором, по их мнению, они могут быть наиболее полезны. В результате "политических менеджеров" среди конкурсантов оказалось вдвое больше "политических аналитиков": 63,6% и 36,4% соответственно. Однако есть основания полагать, что многие имеют компетенции в обеих областях, отметил наставник конкурса и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

На первом этапе "Конкурса политологов" участникам нужно записать и загрузить в личный кабинет видеоинтервью с ответами на вопросы о себе и своих профессиональных знаниях и умениях, а также подготовить соответствующую презентацию.

Затем состоится дистанционный этап отбора, когда участников ждет комплексный тест оценки потенциала, рассказал член Экспертного совета проекта, управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко. Полные правила этого этапа участники смогут прочитать в личных кабинетах с 17 февраля.

"Конкурс политологов" стартовал в России 12 января 2021 года. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта конкурсполитологов.рф.