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Москва никогда не стремится построить дружбу против какой-либо стороны. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прокомментировав призыв Соединенных Штатов с подозрением относиться к российскому лекарственному препарату "Спутник V", разработанному против коронавирусной инфекции.
Глава российского МИД отметил, что администрация Белого дома ранее делала заявление о "геополитических замыслах" российской стороны, которые якобы стояли за разработкой вакцины против коронавируса.
По словам Лаврова, позиция Вашингтона вызывает у России сожаление.
"Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся", – прокомментировал ситуацию министр во время своего выступления на пресс-конференции.
Как отмечает РИА "Новости", лекарственный препарат, произведенный в РФ, одобрен десятками стран мира, в том числе государствами Европы, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя возникла из-за действий европейской стороны. Также министр напомнил, что во внутренней оценке внешнеполитической повестки Евросоюза уже давно отсутствует анализ сложившихся отношений с Россией.
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