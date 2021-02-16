Депутаты намерены наказать президента за закрытие телеканалов

В Верховной Раде запустили кампанию по импичменту Владимиру Зеленскому. Украинские депутаты начали собирать подписи.

"Исторический момент!"

– написал депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в "Фейсбук", сообщив о старте кампании.

Напомним, что украинская оппозиция решила лишить президента власти после запрета трансляции ряда телеканалов. Члены партии ОПЗЖ отметили, что существуют доказательства того, что Зеленский нарушил Конституцию Украины.