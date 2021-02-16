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В Верховной Раде запустили кампанию по импичменту Владимиру Зеленскому. Украинские депутаты начали собирать подписи.
"Исторический момент!"
– написал депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в "Фейсбук", сообщив о старте кампании.
Напомним, что украинская оппозиция решила лишить президента власти после запрета трансляции ряда телеканалов. Члены партии ОПЗЖ отметили, что существуют доказательства того, что Зеленский нарушил Конституцию Украины.
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