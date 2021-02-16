США и Германия обсудили санкции против "Северного потока - 2" - СМИ

США и Германия обсудили санкции против "Северного потока - 2" - СМИ
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Вашингтоне рассматривают отказ от ограничений

Администрация Джо Байдена пересматривает политику в отношении "Северного потока – 2". США пока не ввели новых санкций, и не исключено, что от них будет решено отказаться. Как сообщили СМИ, Вашингтон и Берлин начали обсуждать будущее газопровода.

Представитель властей Германии рассказал, что на переговорах обсудят "угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство". Во вторник администрация Байдена должна предоставить список претендентов на санкции США – нарушающих закон, по мнению руководства, компаний.

Также Вашингтон может отказаться от ограничений в связи с национальными интересами, чтобы задобрить Германию. Отношения двух стран – краеугольный камень НАТО, но разрешение завершить строительство "Северного потока – 2" не является наилучшим способом наладить партнерство, отмечала сенатор Джинн Шейхин.

По данным источника Wall Street Journal, члены Совета национальной безопасности встречались для обсуждения проекта, в том числе и готовность Берлина ввести мораторий.

При этом эксперт отметил, что политика США в отношении газопровода губительна для них самих.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Турция откажется от С-400 на выгодных условиях – эксперт

Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей