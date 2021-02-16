В Токио считают, что СССР "оккупировал" острова гряды, поэтому РФ должна их "вернуть" на правах правопреемницы

Правительство Японии должно пересмотреть внешнеполитический курс страны с Россией касательно вопроса "возврата" части Курильской гряды. Москве нужно запретить отказываться от "передаче" Токио четырех островов. С таким посылом выступил автор статьи в местной Hokkaido Shimbun, болезненно реагируя на последнее высказывание президента РФ Владимира Путина о невозможности нарушить Конституцию нашей страны, где зафиксирован запрет на какое бы то ни было отчуждение российских территорий.

Напомним, на встрече с главами отечественных СМИ лидер нации заявил, что Россия готова и хочет развивать отношения с Японией, но власти ничего не станут делать из того, что противоречит Основному закону государства.

Издание отмечает, что до сих пор Москва проявляла готовность обсуждать проблему "северных территорий", но, видимо, это касалось исключительно налаживания экономического сотрудничества. Если это истинное намерение, то совершенно невозможно его признать, говорится в статье.

На японском кабмине лежит большая вина из-за того, что в отношениях с РФ он строил слишком радужные перспективы. Тем не менее генеральный секретарь правительства Кацунобу Като выразил свою позицию, подчеркнув, что он намерен продолжать упорствовать в вопросе Курил.

И если российская сторона заявит, что не будет обсуждать передачу островов, ей придется начинать переговоры с нуля. Премьер-министр Ёсихидэ Суга должен донести до Путину о своих истинных намерениях, пишет автор.

По его мнению, причиной ужесточения российской позиции послужило то, что на саммите 2018 г. в Сингапуре тогдашний глава кабмина Синдзо Абэ отошел от прежнего требования Токио по возврату всех четырех островов, сконцентрировавшись на формуле совместной декларации о двух островах.

Односторонняя уступка Японии привела к усилению позиций РФ. До сих пор не раскрыты детали тех российско-японских переговоров в Сингапуре. А ведь их нужно прояснить с учетом новых обстоятельств и произвести "ревизию" внешнеполитического курса Токио.

"Жесткие высказывания господина Путина могут быть отчасти вызваны растущим антиправительственным движением в стране, затрудняющим уступки по территориальным вопросам", – полагают японцы.

И заканчивается статья ошеломительным выводом: "Именно бывший Советский Союз незаконно оккупировал эти четыре острова, и Россия, будучи страной-преемницей СССР, несет ответственность за их возвращение. Мы не должны забывать об этом".

Ранее стало известно, что МИД РФ ответил нотой на японскую ноту, в которой Токио возмущались нашими военными стрельбами у острова Кунашир. В Москве подобные заявления назвали бессмысленными протестами.

