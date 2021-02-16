В СМИ заявили о будущем господстве России на одном из континентов

В СМИ заявили о будущем господстве России на одном из континентов
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль может противопоставить Западу справедливый мировой порядок, уверены журналисты

Россия вновь стремится к закреплению на африканском континенте. Такое заявление сделали журналисты издания Republique Togolaise, комментируя новость о проведении пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым и его тоголезским коллегой Робером Дюссеем.

Отмечается, что РФ готова, в том числе, и к поставкам вакцин против коронавирусной инфекции. Сам Дюссей уже провел встречу с руководителями фонда РФПИ, который занимается вопросами, связанными с поставками лекарства.

Того же предлагает весьма "интересный рынок" из-за своего географического положения – страна открывает ворота в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

"Если евразийское пространство, так же как и пространство Ближнего Востока, несомненно, представляет большой интерес для России, факт остается фактом: Африка и Латинская Америка также являются частью крупных международных проектов Москвы", – отмечает издание.

По информации источника, привлекательность российской стороны для Африки связана с отсутствием исторического колониализма у России, давняя поддержка освободительных движений со стороны Советского Союза, а также многочисленная и долголетняя программа по подготовке кадров в университетах СССР.

Более того, считает СМИ: РФ выступает за соблюдение народного суверенитета и многополярности мира. Однако, в отличие от советского руководства, Москва нацелена не на расширение своего идеологического влияния, а на реализацию экономических интересов, так как новые рынки чрезвычайно важны для российского ВПК, гражданской авиации и телекоммуникаций, пишет "Общественная служба новостей".

Ранее Лавров оценил заявление США о "геополитических замыслах" Кремля.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость146806
Пожаловаться Ответить
Можно сожрать последних коров, пальмового масла теперь будет просто завались.
крым наш
Пожаловаться Ответить
ещё долги простят
1
новости партнеров

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Турция откажется от С-400 на выгодных условиях – эксперт

Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей