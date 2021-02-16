Лукашенко продолжает вымогать у России деньги - эксперт

Лукашенко продолжает вымогать у России деньги - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/ru
Хитрость белорусских элит не знает границ, уверен специалист

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор тянет время в проведении конституционной реформы, не забывая при этом продолжать шантажировать Россию. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Позиция белорусского лидера, считает специалист, вполне ясна: переломить протесты и получить у РФ деньги под угрозой сотрудничества с Западом, у которого, в свою очередь, можно также получить деньги под угрозой пророссийского курса.

"А сам он останется в шоколаде, как всегда", – считает Безпалько.

В республике активно "разгоняется" информация о предоставлении очередного кредита со стороны РФ, однако, полагает спикер, такие заявления являются хитрой игрой Минска. Изначально местные власти подогревают подобные слухи, а затем Минфин республики их опровергает: сами себя похвалили, сами же себя отругали.

Безпалько также коснулся темы экономического взаимодействия с РФ, отметив, что российская сторона обеспечивает Белоруссии рынок сбыта, хотя Лукашенко, мягко говоря, явно не желает отвечать взаимностью. Порядка 75% молочной продукции из Белоруссии продается в РФ, которая не может поставлять в республику свои товары.

"Вот в Омске они заказали перловую крупу, которую им поставили железнодорожным путем. После чего объявили, что крупа якобы имеет ненадлежащий цвет, и поставку они не оплатят. Российская сторона подала в суд, выиграла, а теперь они будет выплачивать ей по 150 тысяч рублей в год. Как с этими людьми можно вести бизнес?", – заявил эксперт в интервью "Украине.ру".

Ранее белорусский политик Владимир Груздев назвал главные последствия отставки Лукашенко.

Егор МАЛКОВ

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Гость144971
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Гость Василий
Как горько читать такие позорные статьи, явно направленные против Лукашенко, а в его лице против народа Беларуссии. Когда на СССР напали фашисты белорусский народ встал плечом к плечу с русским братом, рядом встали узбеки, армяне, туркмены, таджики и все народы страны советов. Только так мы победили в войне, а затем весь народ занялся восстановлением городов, поселков, фабрик, заводов. Мы смогли создать атомную бомбу, в ответ на угрозы американцев, мы запустили в космос Юру Гагарина. Все это сделал советский народ. Построили нефтепроводы, газопроводы. Они назывались "Дружба".
Не стоит ностальгировать и романтизировать подобного рода явления, Василий. Все обстоит иначе. И не нужно подменять понятия - где тут вообще что то они пишут про народ? Бизнесу не интересны ваши причитания, у него есть интересы. Лукашенко защищает интересы своего бизнеса, а Путин - своего. Не стоит делать из Лукашенко покровителя последнего оплота СССР - для этого он слишком явно защищает интересы своих элит.
Гость Василий
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А затем кучка продажных тварей развалила все то, за что проливали кровь наши отцы и деды. Во главе стал Ельцин. Послушайте речь Ельцина, когда он выступает с высокой трибуны говорит, что от распада СССР пострадает США и мы должны платить американцам для того, что б замолить грехи. Он дал команду расстрелять парламент и по его указке развалили Советский Союз. Ему построили центр, стоимостью несколько миллиардов рублей. За какие такие заслуги. По его указке его приближенные сделали денежную реформу и все деньги достались кучке негодяев типа Абрамрвича, Гусинского, рыжего Чубайса.
Гость Василий
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Как горько читать такие позорные статьи, явно направленные против Лукашенко, а в его лице против народа Беларуссии. Когда на СССР напали фашисты белорусский народ встал плечом к плечу с русским братом, рядом встали узбеки, армяне, туркмены, таджики и все народы страны советов. Только так мы победили в войне, а затем весь народ занялся восстановлением городов, поселков, фабрик, заводов. Мы смогли создать атомную бомбу, в ответ на угрозы американцев, мы запустили в космос Юру Гагарина. Все это сделал советский народ. Построили нефтепроводы, газопроводы. Они назывались "Дружба".
Гость147236
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Путин будет его кормить до скончания века, потому как в ответе за того кого приручил.
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