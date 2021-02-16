Хитрость белорусских элит не знает границ, уверен специалист

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор тянет время в проведении конституционной реформы, не забывая при этом продолжать шантажировать Россию. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Позиция белорусского лидера, считает специалист, вполне ясна: переломить протесты и получить у РФ деньги под угрозой сотрудничества с Западом, у которого, в свою очередь, можно также получить деньги под угрозой пророссийского курса.

"А сам он останется в шоколаде, как всегда", – считает Безпалько.

В республике активно "разгоняется" информация о предоставлении очередного кредита со стороны РФ, однако, полагает спикер, такие заявления являются хитрой игрой Минска. Изначально местные власти подогревают подобные слухи, а затем Минфин республики их опровергает: сами себя похвалили, сами же себя отругали.

Безпалько также коснулся темы экономического взаимодействия с РФ, отметив, что российская сторона обеспечивает Белоруссии рынок сбыта, хотя Лукашенко, мягко говоря, явно не желает отвечать взаимностью. Порядка 75% молочной продукции из Белоруссии продается в РФ, которая не может поставлять в республику свои товары.

"Вот в Омске они заказали перловую крупу, которую им поставили железнодорожным путем. После чего объявили, что крупа якобы имеет ненадлежащий цвет, и поставку они не оплатят. Российская сторона подала в суд, выиграла, а теперь они будет выплачивать ей по 150 тысяч рублей в год. Как с этими людьми можно вести бизнес?", – заявил эксперт в интервью "Украине.ру".

Ранее белорусский политик Владимир Груздев назвал главные последствия отставки Лукашенко.