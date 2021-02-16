Финский министр выдержал "испытание огнем" у Лаврова

Финский министр выдержал "испытание огнем" у Лаврова
Пекка Хаависто. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломату из Суоми удалось задать вопросы, интересующие Европу

Главу МИД Финляндии Пекка Хаависто автор шведского издания  Dagens Nyheter похвалила за проявленную стойкость перед российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе встречи в Санкт-Петербурге.

Анна-Лена Лаурен отметила, что финский министр стал первым европейским высокопоставленным гостем, который встретился с Лавровым после визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Журналист назвала ту поездку "фиаско" и "унижением".

По мнению шведки, давление во время вчерашней встречи было огромным, но Хаависто подготовился. Так, в заслугу финскому дипломату она поставила тот факт, что он смог на итоговом брифинге поднять вопросы приговора Алексею Навальному, получившему реальный срок по делу "Ив Роше", несанкционированных митингов и сексуальных меньшинств на Кавказе.

Лавров, в свою очередь, всю ответственность за плохие отношения с Брюсселем возложил на Евросоюз. Министр напомнил о правилах поведения иностранных дипломатов на суверенной территории другого государства.

"После встречи стало ясно, что Пекка Хаависто выдержал испытание огнем. Позицию России ему поколебать не удалось. Но этого никто и не ожидал", – цитирует шведку "ИноСМИ".

По ее словам, финскому министру прежде всего важно было "не дать себя сломить".

Напомним, накануне по итогам переговоров Лавров заявил, что ответственность за испорченные отношения между РФ и Евросоюзом несет Брюссель. При этом глава нашего дипведомства отметил, что Москва готова к нормализации сотрудничества.

Что касается недавнего визита верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, то его в западных СМИ раскритиковали, не сдерживаясь в лексике. В частности, британская The Guardian написала, что Лавров "унизил" и "ошеломляюще переиграл" испанского дипломата.

Фоторепортаж
Лаврову нашли место
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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