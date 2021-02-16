Пекин может ограничить экспорт в Штаты редкоземельных элементов

Китай рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных элементов, необходимых для производства многофункциональных истребителей F-35, а также иного вооружения в оборонной сфере Соединенных Штатов. В Пекине выступили за принятие проекта, который позволил бы контролировать производство и экспорт 17 ископаемых.

В китайском ВПК заявили, что получили от кабмина запрос с целью выяснить информацию о том, как сильно смогут пострадать американский и европейский военно-промышленные комплексы при ограничении экспорта.

Как отмечает источник, две крупных западных компании используют китайские элементы в производстве военной техники. Одной из них является Lockheed Martin – на один истребитель F-35 уходит 417 килограммов редкоземельных материалов. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется.

"Этот шаг Китая последовал за ухудшением отношений и нарастающей технологической войной с США. Администрация Трампа пыталась усложнить для КНР импорт чувствительных американских технологий. Администрация Байдена дала понять, что также ограничит некоторые экспортные поставки, но будет более тесно сотрудничать с союзниками", – пишет Financial Times.

Ранее политэксперт Борис Межуев заявил, что новоиспеченная администрация Белого дома уже определилась в выборе "главных врагов Америки".