Большинство граждан Республики хотят проведения досрочных выборов депутатов

Молдавия вполне ожидаемо оказалась на пороге очередного политического кризиса – президенту страны Майе Санду грозит импичмент или она сможет распустить неудобный ей парламент.

Дело в том, что депутаты не хотят утверждать в кресле премьер-министра, предложенную главой государства кандидатуру своей соратницы по партии "Действие и солидарность" Натальи Гаврилицы. Есть мнение, что она ее выдвинула как раз ожидая такого противодействия парламентского корпуса, нынешний состав которого не устраивает Санду, поскольку ее сторонники не имеют в нем большинства, пишет "Московский комсомолец".

В свою очередь, Партия социалистов, образовав временную коалицию с фракцией "Шор" и депутатами платформы Pentru Moldova, предложила в премьеры своего представителя Марианну Дурлештяну. И в отличие от Гаврилицы, она может получить необходимое количество голосов. Но президент во второй раз проталкивает свою кандидатуру.

Ранее Конституционный суд страны отклонил требование Партии социалистов о приостановке указа Санду о повторном выдвижении Гаврилицы на пост главы правительства. Одновременно суд еще не решил, соответствует ли данный указ конституции. Этот вопрос КС будет изучать 23 февраля.

Между тем, если нардепы снова не утвердят премьера, президент может распустить парламент.

По мнению председателя общественного совета "За свободную Родину" Игоря Тулянцева граждане Республики не доверяют своим парламентариям и выступают за проведение досрочных выборов. Эксперт отметил, что людей раздражает тот факт, что многие депутаты нынешнего созыва часто меняли свою партийную принадлежность и поэтому относятся к ним как "к девушкам с пониженной социальной ответственностью".

Также он раскритиковал и сам КС, который давно дискредитировал себя, т.к. непонятно каким образом принимает то или иное решение.

"Если исходить из настроений граждан, экспертного сообщества и политического класса, то должны быть досрочные выборы. С другой стороны, большинство депутатов не хотят выборов, так как понимают, что в парламент они больше не попадут", – заметил эксперт.

При этом Тулянцев придерживается точки зрения, что импичмент Санду маловероятен. Все будет зависеть от того, насколько сильно Партия социалистов, возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном, желает не допустить досрочных выборов.

"На самом деле любое противодействие депутатов этим выборам сильно ударит по их рейтингу. По какому пути они пойдут, думаю, не знают и они сами", – резюмировал специалист.

Напомним, премьер Молдавии Ион Кику покинул свой пост 23 декабря прошлого года. Санду выдвинула Гаврилицу 27 января, но после того, как депутаты провалили ее кандидатуру, повторно внесла ее фамилию 11 февраля.

