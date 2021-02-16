Оппозиционный политик считает, что документ подписывался ради того, чтобы стороны обманули друг друга

Для Киева Минские соглашения стали актом капитуляции, а их полное выполнение приведет к потере суверенитета Незалежной. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на сегодняшний момент Россия, а также Франция и Германия "тыкают носом" украинскую власть в подписанный экс-президентом соборной Петром Порошенко документ, призывая неукоснительно исполнять все его положения.

"А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины. Минские соглашения – это фактически акт капитуляции. Вот что подписал Порошенко", – подчеркнул пан Ляшко.

Он считает, что за шесть лет не удалось достичь никакого прогресса в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. По мнению политика, изначально было очевидно, что договоренности невозможно выполнить, поскольку они подписывались "для того, чтобы обмануть друг друга".

Выборы в Донбассе, которые должны состояться после развода войск с обеих сторон, он назвал "легализацией террористов", в результате чего регион окажется окончательно отрезанным от неньки. Голосование о судьбе Донецкой и Луганской областей может быть легитимно лишь при контроле со стороны властей Украины, резюмировал пан Ляшко.

Напомним, Минские соглашения были подписаны в столице Белоруссии 12 февраля 2015 года. На днях президент РФ Владимир Путин возбудил киевский режим заявлением, что Москва "несмотря ни на что" Донбасс не бросит.

