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План Незалежной "вернуть" Крым с помощью других стран или международных организаций бесполезен. Такое заявление сделал глава комитета местного парламента Юрий Гемпель.
Ранее Верховная рада Украины призвала Запад еще сильнее надавить на Россию с помощью рестрикций, а также продолжать не признавать воссоединение полуострова с РФ, в том числе путем участия в "Крымской платформе".
Гемпель отметил, что разговоры Украины бессмысленны. Ни один здравомыслящий политик Запада не попытается отобрать у России ее территорию. К тому же, все иностранные государства уже давно считают Крым частью РФ. Политик призвал Киев перестать заниматься ерундой, а начать выстраивать дружеские отношения.
"Идти против России сродни выстрелу себе в ногу", – заявил Гемпель РИА "Новостям".
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