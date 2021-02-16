В Крыму оценили планы Украины по "возвращению" полуострова

Попытки Киева поднять подобный вопрос бессмысленны

План Незалежной "вернуть" Крым с помощью других стран или международных организаций бесполезен. Такое заявление сделал глава комитета местного парламента Юрий Гемпель.

Ранее Верховная рада Украины призвала Запад еще сильнее надавить на Россию с помощью рестрикций, а также продолжать не признавать воссоединение полуострова с РФ, в том числе путем участия в "Крымской платформе".

Гемпель отметил, что разговоры Украины бессмысленны. Ни один здравомыслящий политик Запада не попытается отобрать у России ее территорию. К тому же, все иностранные государства уже давно считают Крым частью РФ. Политик призвал Киев перестать заниматься ерундой, а начать выстраивать дружеские отношения.

"Идти против России сродни выстрелу себе в ногу", – заявил Гемпель РИА "Новостям". 

Полина ИВАНОВА

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