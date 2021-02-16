Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Телеведущий и песенник Антон Мухарский, известный своей ультрарадикальной и крайне антироссийской риторикой, призвал Киев "изгнать" с Украины все, что может быть связано с ненавистной ему Россией.
По словам артиста, все, что напоминает об РФ, не должно отравлять жизнь местного населения. В противном случае Незалежной грозят "русские танки".
Также Мухарский заявил, что после "победы Майдана" государство приступило к украинизации, так как события последних лет якобы смогли доказать, что иного выхода, кроме как евроатлантический курс, у страны нет.
"Или нас убьют. Я считают это карантином против русского мира. Нужно надевать маски", – заявил ведущий в эфире "5 канала".
Ведущий также заявил, что ценит творчество русских классиков, однако после "невинного Пушкина приходят русские танки". По этой причине, считает Мухарский, все, что связано с Россией, является "заразой", которую необходимо заблокировать.
В 2019 году Мухарский выразил крайнее сожаление из-за русской речи, которую услышал на улицах Львова.
Большинство граждан Республики хотят проведения досрочных выборов депутатов
В Токио считают, что СССР "оккупировал" острова гряды, поэтому РФ должна их "вернуть" на правах правопреемницы