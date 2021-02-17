Со зрением и сознанием проблемы: Столтенбергу поставили диагноз в России

Со зрением и сознанием проблемы: Столтенбергу поставили диагноз в России
Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong/Xinhua/www.globallookpress.com
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Руководителю альянса посоветовали посмотреть в зеркало

У генсека НАТО налицо явные проблемы со зрением и "спутанное сознание". Так едко прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о готовности альянса к войне с Россией зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он посоветовал руководителю альянса внимательно посмотреть в зеркало, предположив, что тогда "все встанет на свои места", что возможно только в том случае, если у того  хорошее зрение и есть хоть частичка совести, чего пока не наблюдается

Также сенатор отметил, что Россия, в отличие от Запада, не занимается созданием военных болоков и никого не считает врагом. И виновников в изменении политического строя в других странах не указывает. 

Что касается способности нашей страны отразить угрозу и постоять за себя, то этого ей не занимать. Армия РФ "даст отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны". Для этого у России хватии и сил, и средств подчеркнул Климов.

И добавил, что мощь отечественных Вооруженных сил не дает покоя Западу, поэтому он пытается развалить нашу страну "изнутри при помощи разнообразных агентов влияния". Однако в РФ уже занимаются тем, чтобы предотвращать вмешательсто, и будут это делать впредь, заверил сенатор в эфире "Национальной службы новостей".

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией, однако не против и сотрудничать. При этом НАТО следует вести диалог с Москвой твердо и с доминирующей позиции. А также защищать страны, входящие в состав блока, передает RT.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость143459
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Россия проиграет НАТО так что не надо пугать Андрей Климов первый убежит прятаться Он трус раз так говорит
Гость141093
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Разве это Россия подвигает свои границы к границам стран НАТО?
Разве не НАТО стягивает войска к границам России для планируемого штурма и захвата России?
Разве не НАТО и США разорвали все договоры о вооружениях?
Разве не НАТО нарушило все договоры о захвате новых стран около границ России и о наращивании вооружений?
Разве не корабли США вторгаются в чужие воды за 7000 км от своей страны?
Гость134934
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Какая отвратительная мразь на фото
Zigel
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Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией, однако ещё не прибыл конвой с подгузниками из США поэтому придётся повременить и отложить объявленную готовность до прибытия в подразделения теплых биотуалетов.
Гость135735
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Столтенберг, веди свою банду ! Пожалеешь, что родился !
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