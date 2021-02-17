Руководителю альянса посоветовали посмотреть в зеркало

У генсека НАТО налицо явные проблемы со зрением и "спутанное сознание". Так едко прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о готовности альянса к войне с Россией зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он посоветовал руководителю альянса внимательно посмотреть в зеркало, предположив, что тогда "все встанет на свои места", что возможно только в том случае, если у того хорошее зрение и есть хоть частичка совести, чего пока не наблюдается

Также сенатор отметил, что Россия, в отличие от Запада, не занимается созданием военных болоков и никого не считает врагом. И виновников в изменении политического строя в других странах не указывает.

Что касается способности нашей страны отразить угрозу и постоять за себя, то этого ей не занимать. Армия РФ "даст отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны". Для этого у России хватии и сил, и средств подчеркнул Климов.

И добавил, что мощь отечественных Вооруженных сил не дает покоя Западу, поэтому он пытается развалить нашу страну "изнутри при помощи разнообразных агентов влияния". Однако в РФ уже занимаются тем, чтобы предотвращать вмешательсто, и будут это делать впредь, заверил сенатор в эфире "Национальной службы новостей".

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией, однако не против и сотрудничать. При этом НАТО следует вести диалог с Москвой твердо и с доминирующей позиции. А также защищать страны, входящие в состав блока, передает RT.