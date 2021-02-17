Пентагон отметил безрассудство Москвы

Пентагон отметил безрассудство Москвы
Фото: pixabay.com
Скрытность и непредсказуемость РФ подрывает мировой порядок, установленный Западом

Россия представляет угрозу для стран НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны США. Официальный представитель американского ведомства подчеркнул на брифинге, что Москва уже использует военную силу для достижения своих целей за пределами собственного государства, но с приходом новой администрации Вашингтон готов жестко отстаивать свои интересы.

По оценке Пентагона, действия России угрожают не только безопасности стран НАТО, включая США, но и в целом "подрывают международный порядок", который Запад выстраивал последние 72 года.

"Мы неоднократно видели примеры, когда русские пытались подорвать безопасность и стабильность",

– заявил представитель Пентагона, его слова приводятся на сайте ведомства. По его словам, Москва ведет себя "авторитарно", ее действия нельзя назвать "предсказуемыми и прозрачными". И даже ее неожиданное партнерство с Пекином – это "брак по расчету" с целью подорвать усилия США и НАТО по укреплению безопасности.

Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по тем направлениям, в которых они взаимно заинтересованы. Но за "безрассудные и агрессивные действия" Россия будет "привлечена к ответственности", передает телеканал "360" слова высокопоставленного американского военного.

17–18 февраля министры обороны НАТО проведут конференцию в видеоформате. Там представитель США намерен заострить российский вопрос, сообщает "Общественная служба новостей".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против лишних провокаций у российских границ, но предупредил о готовности альянса вступить в войну с РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Похоже на дворовую драку. Типа -а ты кто такой. Настоящие гопники.
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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против лишних провокаций у российских границ, но предупредил о готовности альянса вступить в войну с РФ.
Гость147176
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Чего они там выстраивали? Трусливые шакалы
Гость148083
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"действия России угрожают не только безопасности стран НАТО, включая США, но и в целом "подрывают международный порядок", который Запад выстраивал последние 72 года." - т.е. холопы решили голову поднять и выйти из отведенного им стоила, а хозяин может только из окна орать и кулаченками потрясать
Влад
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Автор жжот. Запад выстраивает свой мировой порядок последние 30 лет. После распада СССР. Горбачев и Ельцин - местные ... это не специальный проект запада. У нас, Русских, есть хорошая пословица "Свой дурак хуже врага" - похоже о них. Так вот Нас Россию не утсраивает ТАКОЙ порядок а с нами согласовывать никто не собирается. А еще праительству СШАочень удобно иметь страшилку в виде России, иначе у них ничего не склеивается.
Гость141093
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Разве это Россия подвигает свои границы к границам стран НАТО?
Разве не США стягивают войска к границам России для планируемого штурма и захвата России?
Разве не США разорвали все договоры о вооружениях?
Разве не США нарушили все договоры о захвате новых стран около границ России и о наращивании вооружений?
Разве не корабли США вторгаются в чужие воды за 7000 км от своей страны?
Гость143459
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Поставьте меня главой Пентагона и Россия больше никому не будет угрожать
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