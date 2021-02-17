Причину провала Еревана в Карабахской войне назвал экс-президент Армении

Причину провала Еревана в Карабахской войне назвал экс-президент Армении
Фото: Gevorg Ghazaryan/XinHua/www.globallookpress.com
Ошибки были сделаны в первые же дни вооруженного конфликта

Армия Армении была не готова к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года. Однако премьер республики Никол Пашинян, обладая полномочиями, но не знаниями верховного главнокомандующего, лично одобрил военную операцию. Это и стало причиной провала Еревана в войне, считает экс-президент Армении Серж Саргсян.

По его мнению, действия Еревана были непродуманными. Ошибкой, к примеру, стало решение окружить подразделения армии Азербайджана, вклинившиеся на подконтрольные Армении земли Карабаха. На это были брошены лучшие военные бригады, в итоге армянское командование осталось без резервных сил.

Контрнаступательные операции тоже проводились без должной подготовки. В частности, в районе Лелетепе в бой были брошены малочисленные силы, у которых не было шанса на победу. 

"Нужно было на удобных рубежах встретить отступающую армию, пополнить в тылу выбывших из строя бойцов, потери вооружений и военной техники, свежими силами остановить противника, а уже потом думать о контрнаступлении",

пояснил Саргсян в эфире телеканала Armnews. Но, по его словам, ситуация с первых дней оценивалась руководством Еревана неверно, от армии требовали "переломить ситуацию", в итоге Армения потерпела неудачу.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Вооруженные действия удалось остановить только в ноябре. При посредничестве Кремля лидеры Армении и Азербайджана подписали соглашение, по которому часть карабахских земель перешли под контроль Баку. На этом фоне в Ереване накалились внутриполитические проблемы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость143780
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Просто никто не ожидал военной поддержки от Турции. А Армянская сторона переоценила свои возможности. Положили много молодых парней с обеих сторон, ради чьих то финансовых и геополитических интересов.
Лялин друган
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Боевые действия это не на рынке торговать. Одной только личной храбрости для победы мало. Вот и получили по сусалам. Без матушки России вы Армения НИКТО и звать вас будут НИКАК
Гость148267
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Ни о чем...
Разбирать надо каждую операцию с раскладками по силам сторон и на картах. А так... могли и на провидение свалить.
Не вижу ошибки в том, чтобы уничтожить вклинившегося противника. Даже через окружение. Но сейчас можно все ругать - итог известен.
Глупое заявление.
Гость143999
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Зеркало виновато.
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