В России готовы начать активное сдерживание США

В России готовы начать активное сдерживание США
Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штатам послали однозначный намек

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в России могут перейти к политике "активного сдерживания" США. Однако для этого необходимо одно условие. 

Как пояснил дипломат, страна пойдет на такие меры в том случае, если Вашингтон продолжит враждебный курс давления на Москву, пишет РИА "Новости". 

"Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать", – указал он.

По его словам, если Штаты будут сохранять нажим и прессинг, то Россия начнет политику "активного сдерживания по всем направлениям". 

В Москве собираются противостоять американским санкциям и попыткам повлиять на внутренние процессы в стране. К тому же, Россия будет доводить до мирового сообщества, что многополярный мир – это не абстракция.

"Что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии", – рассказал Рябков. 

Дипломат подчеркнул, что американский нарратив не только давно не соответствует реальности, но полностью утратило какой-либо здравый смысл. Он сообщил, что "американская пропагандистская машина" продвигает крайне злобные оценки и представления – это является отражением фундаментальной враждебности к России, считает замглавы МИД.

Также в России крайне резко отреагировали на слова генсека НАТО о готовности к войне и желании вести диалог с Москвой исключительно с доминирующей позиции. 

Роман ИГНАТОВ

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Хитрый Джо
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Америка - прежде всего! Флот НАТО в ужасе от надвигающейся со стороны России супер угрозы морей и океанов, гордости военно-комических сил РФ, флагмана подводно-морского флота Удмирала Кузняцова. В первом и последнем походе в Сирию он заставил хохотать всех чаек и пингвинов. Дым от него до сих пор сдерживает силы НАТО от враждебных действий, а подводные МиГи с ядерными боеголовками наводят страх на крабов. 11 атомных авианосцев и 17 вертолетоносцев НАТО в ужасе от супер авианосца/1 шт/ России.
М
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Гость141482
то ли дело у вас кастрюлеголовых)
ггггг,ну у них ниовости будь здоров,у петра украли корову а у соседей курицу машина задавила
обсуждают за семками что мост в крым у россии завалился,верят своему укр тв как себе
еще обсуждают сколько им ес денег должна и делят сколько на каждого дадут
Гость141482
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Шаман
Ну прямо новости сверхдержавы!
то ли дело у вас кастрюлеголовых)
Шаман
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Ну прямо новости сверхдержавы!
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