В ФРГ раскручивают дело Навального ради остановки "Северного потока-2" - депутат бундестага

В ФРГ раскручивают дело Навального ради остановки "Северного потока-2" - депутат бундестага
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Позиция федерального правительства Германии наводит на подозрения

История с отравлением россиянина Алексей Навального оказалась весьма выгодна немецким и европейским политикам, лоббирующим в ЕС интересы США. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.

По его мнению, дело Навального было искусственно раскручено. К примеру, жителей его избирательного округа эта история вообще не интересовала. Однако некоторые политики продолжали раз за разом поднимать этот вопрос, протащили под этим предлогом санкции против РФ и пытались заблокировать строительство "Северного потока-2".

"Некоторым кругам в Германии, которые ориентированы на США, так называемые „транс-атлантики“, это очень даже на руку",

приводит "Пятый канал" слова Фризена.

Ранее парламентарий обратил внимание, что правительство Германии ведет себя очень подозрительно, в частности, скрывает часть информации по делу Навального и не отвечает на депутатские запросы.

Блогер Алексей Навальный по требованию жены был перевезен на лечение в Германию в августе прошлого года. Там он получил статус личного гостя канцлера ФРГ. Спустя некоторое время немецкие спецслужбы заявили, что Навальный был отравлен боевым токсином "Новичок". Доказательств этому представлено не было.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость141418
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А еще немцы могут себе яйца без наркоза ампутировать просто так по собственному желанию. А еще лучше чтобы восточная германия снова стала отдельным государством, горбатый тогда столько гадости сделал что Гитлер -бы от зависти удавился.
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