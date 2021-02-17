В ФРГ раскручивают дело Навального ради остановки "Северного потока-2" - депутат бундестага

Позиция федерального правительства Германии наводит на подозрения

История с отравлением россиянина Алексей Навального оказалась весьма выгодна немецким и европейским политикам, лоббирующим в ЕС интересы США. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.

По его мнению, дело Навального было искусственно раскручено. К примеру, жителей его избирательного округа эта история вообще не интересовала. Однако некоторые политики продолжали раз за разом поднимать этот вопрос, протащили под этим предлогом санкции против РФ и пытались заблокировать строительство "Северного потока-2".

"Некоторым кругам в Германии, которые ориентированы на США, так называемые „транс-атлантики“, это очень даже на руку",

– приводит "Пятый канал" слова Фризена.

Ранее парламентарий обратил внимание, что правительство Германии ведет себя очень подозрительно, в частности, скрывает часть информации по делу Навального и не отвечает на депутатские запросы.

Блогер Алексей Навальный по требованию жены был перевезен на лечение в Германию в августе прошлого года. Там он получил статус личного гостя канцлера ФРГ. Спустя некоторое время немецкие спецслужбы заявили, что Навальный был отравлен боевым токсином "Новичок". Доказательств этому представлено не было.