"Люди требуют перемен": Путин оценил будущее выборов в Госдуму

"Люди требуют перемен": Путин оценил будущее выборов в Госдуму
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету

На встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин заявил, что власти обязаны защитить грядущие выборы в Госдуму от внешних вмешательств.

"Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – подчеркнул он. 

Лидер отметил, что в этом вопросе все парламентские фракции демонстрируют общий подход. Он выразил надежду, что в будущем они будут занимать твердую и уверенную государственную позицию. Путин подчеркнул, что такая сплоченность важна. Особенно – для представителей ведущих партий страны. 

Президент сделал особый акцент на том, что выборы в Госдуму в 2021 году должны пройти на конкурентной основе. 

"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе", – рассказал глава.

По его мнению, это важно как для парламентских партий, так и для непредставленных в Госдуме сил, которые намерены принять участие в грядущих выборах. Также это имеет особое значение для избирателей, которые будут определять итоги кампании, подытожил Владимир Путин. 

Роман ИГНАТОВ

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