Депутаты сняли угрозу уголовного преследования с вождей госпереворота

Верховная рада одобрила прошлогоднее спорное постановление о "Революции гидности", таким образом утвердив, что граждане на Майдане в 2014 г. погибли по вине экс-президента Украины Виктора Януковича и милиционеров "Беркута". Об этом в седьмую годовщину госпереворота сообщила "Страна.ua".

"Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу", – говорится в документе.

В постановлении отмечается, что "узурпация власти Януковичем" подорвала основы нацбезопасности и обороны Незалежной и посягнула на права и свободы человека.

Данный документ, считает издание, снимает ответственность со сторонников Майдана за то, что происходит в соборной после госпереворота. Следовательно ни лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, ни министр внутренних дел Арсен Аваков, ни экс-премьер Арсений Яценюк, ни бывший глава СНБО, он же "кровавый пастор", развязавший гражданскую войну в Донбассе Александр Турчинов, ни разные Парасюки-Яроши-Пашинские и прочие майданные вожди могут не беспокоиться.

Старое-новое постановление, оберегающее руководителей революции, поддержали 295 депутатов Рады, 200 из которых представляют партию "Слуга народа". Впрочем, из всех фракций только "Оппозиционная платформа – За жизнь" дружно проголосовала против этого документа. Нашелся еще один человек из "СН", который не согласился с трактовкой событий на Майдане, при которой вся ответственность за убийства людей легла на "беркутовцев" и пана Януковича.

