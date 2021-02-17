Киев назвал виновных в расстрелах на Майдане

Киев назвал виновных в расстрелах на Майдане
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Депутаты сняли угрозу уголовного преследования с вождей госпереворота

Верховная рада одобрила прошлогоднее спорное постановление о "Революции гидности", таким образом утвердив, что граждане на Майдане в 2014 г. погибли по вине экс-президента Украины Виктора Януковича и милиционеров "Беркута". Об этом в седьмую годовщину госпереворота сообщила "Страна.ua".

"Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как нанесшая непоправимый вред государству и обществу", – говорится в документе.

В постановлении отмечается, что "узурпация власти Януковичем" подорвала основы нацбезопасности и обороны Незалежной и посягнула на права и свободы человека.

Данный документ, считает издание, снимает ответственность со сторонников Майдана за то, что происходит в соборной после госпереворота. Следовательно ни лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, ни министр внутренних дел Арсен Аваков, ни экс-премьер Арсений Яценюк, ни бывший глава СНБО, он же "кровавый пастор", развязавший гражданскую войну в Донбассе Александр Турчинов, ни разные Парасюки-Яроши-Пашинские и прочие майданные вожди могут не беспокоиться.

Старое-новое постановление, оберегающее руководителей революции, поддержали 295 депутатов Рады, 200 из которых представляют партию "Слуга народа". Впрочем, из всех фракций только "Оппозиционная платформа – За жизнь" дружно проголосовала против этого документа. Нашелся еще один человек из "СН", который не согласился с трактовкой событий на Майдане, при которой вся ответственность за убийства людей легла на "беркутовцев" и пана Януковича.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Антимайдан
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Сотню дебилов (так называмый расходный материал или по другому сакральная жертва) отстреляных бандеровскими нациками, в дальнейшем объявили небесной, свалив все на режим Януковича.
Гость143929
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<цензура> было <цензура> осталось
Влад
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Ужасные дела творятся на украине
Гость141093
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При прямой поддержке Запада, с помощью их вооружённых наёмников, на Украине была свергнута законноизбранная власть. Снайперы-провокаторы из Грузии тайком стреляли в спину милиционерам и маргиналам, чтобы обвинить в этом действующую власть.Западные послы и посредники нарушили данные ими гарантии Януковичу и нагло обманули всех поверивших в честность Запада! Кучка неонацистов разграбила и разбила всю промышленность на Украине, отдала все запасы газа Байдену Младшему и анонсировала распродажу земель бывшей УССР. Половина населения, не выдержав издевательств , в ужасе бежала из страны.
Гость145101
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Хунта она и на украине хунта, они поимели с этого выгоду, а януковичу это было ненужно. очевидно-же
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