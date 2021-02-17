Оскандалившийся из -за "Северного потока - 2" вице-канцлер намерен сменить Меркель

Оскандалившийся из -за "Северного потока - 2" вице-канцлер намерен сменить Меркель
Ангела Меркель. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Кандидат на пост главы государства заявил о своем желании возглавить немецкое правительство

Глава Министерства финансов ФРГ, вице-канцдер Олаф Шольц заявил о своих претензиях на пост канлдера. Представитель социал-демократической партии сообщил, что намерен провести жесткую политику в случае своего избрания на должность.

По словам Шольца, социал-демократы ставят перед собой цель возглавить новый состав немецкого правительства, в котором он хотел бы занять руководящую должность.

"Я хочу стать федеральным канцлером Федеративной Республики Германии", – заявил глава финансового ведомства, выступая 17 февраля в Фильсхофене-на-Дунае.

Немецкий госслужащий также отметил, что в сложившейся ситуации Германия нуждается в "партии с планом" и кадрах, которые осведомлены о государственных целях.

"Надо также задуматься о будущем, о защите климата и срочном расширении энергосистемы. Здесь должно быть больше скорости. Политика должна перейти от разговоров к действию", - приводит заявление Шольца Frankenpost.

Ранее вице-канцлер предложил заплатить Соединенным Штатам 1 миллиард долларов за снятие санкций в отношении "Северного потока – 2". Инициатива главы минфина вызвала резкую критику со стороны экологической организации DUH, в которой заявили, что подобные меры являются "грязной сделкой", совершаемой за счет денег граждан.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость142654
Пожаловаться Ответить
Гость148607
Стыдно за Вас. И срану нашу. Стыдно.
О чём это ты?Ты сам хоть понял,что написал?
Гость148607
Пожаловаться Ответить
Стыдно за Вас. И срану нашу. Стыдно.
1
новости партнеров

В России готовы начать активное сдерживание США

Штатам послали однозначный намек

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей