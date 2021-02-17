Западные политики "унизили" Страсбург, вынудив судей принять неправомочное решение

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил о невозможности исполнить требование Европейского суда по правам человека освободить осужденного за финансовые махинации по делу "Ив Роше" Алексея Навального в качестве обеспечительной меры. В российском законодательстве для этого нет правовых оснований.

Более того, беспрецедентное по сути своей решение ЕСПЧ является прямым вмешательством в судебную систему РФ.

Напомним, ранее в среду стало известно, что суд в Страсбурге 16 февраля попросил правительство России освободить господина Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Соответствующее обращение было подано 20 января, т.е. еще до замены условного срока блогеру на реальный. Решение принималось на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ. В релизе суда сообщалось, что "мера вступает в силу немедленно".

"Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", – цитирует РИА "Новости" Чуйченко.

Он подчеркнул, что требование ЕСПЧ "заведомо неисполнимо", поскольку в нашем законодательством нет правовых оснований для освобождения данного гражданина из тюрьмы. Министр уверен, что европейские судьи это осознавали, а значит принимали политическое решение, еще более осложняя отношения между институтами Совета Европы и Россией.

По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, западные политики, вынудив ЕСПЧ сочинить такое требование к Москве по Навальному, решая свои сиюминутные текущие проблемы, лишь "унизили" Страсбург. Он также приходит к выводу, что это решение только обострит диалог между Россией, ЕСПЧ и ЕС, что негативно скажется на простых россиянах, ожидающих вердиктов Страсбурга, передает РАПСИ.

"Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального", – спрогнозировал ответ Москвы юрист.

Помимо этого, он указал на неправомочность применения в ситуации с блогером 39-го правила (к нему прибегают крайне редко и осторожно), поскольку жизни и здоровью данного лица ничего не угрожает.

Как полагает вице-спикер Госдумы Петр Толстой, своим требованием ЕСПЧ готовит платформу под новые антироссийские санкции. Депутат подчеркнул, что Россия в соответствии с положениями своей Конституции не будет выполнять решения, основанные на "политизированных трактовках международных органов". Об этом Толстой заявилТолстой во время прямого эфира в "Инстаграм" "Дума ТВ".



Напомним, 2 февраля 2021 г. Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за неоднократных нарушений условий отбывания наказания. Сейчас господин Навальный участвует еще в одном судебном процессе по уголовному делу – он обвиняется в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. За это преступление ему грозит штраф или принудительные работы.

