Президент продемонстрировал эмиру Дубая неисправный автомат, произведенный в Незалежной

Делегация Украины опозорилась в ходе недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в ОАЭ. Такое мнение выразила украинская журналистка Диана Михайлова, раскритиковавшая действия Киева в своем блоге.

По ее словам, во время визита украинские делегаты решили презентовать эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму штурмовую винтовку "Форт". Однако в ходе демонстрации возникла весьма неловкая ситуация: шейх так и не смог оценить по достоинству творение украинского ВПК, так как автомат попросту не работал должным образом.

"Опять опозорились, – пишет журналистка в своем ЖЖ.



Сначала, утверждает журналистка, в винтовку не могли вставить магазин с патронами из-за неподходящего размера. А затем эмир Дубая столкнулся с проблемами в затворной раме, которая попросту заклинила.

"Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог", – заявила Михайлова.

Журналистка раскритиковала гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, назвав его "идиотом" за подготовку подарка главе ОАЭ весьма сомнительного качества.

В конце прошлого года пресс-служба Сухопутных сил Украины сообщила об открытии памятника в честь погибших в Донбассе солдат ВСУ. Украинские пользователи заявили, что танкист на монументе списан с лица самого Зеленского.