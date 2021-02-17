Украинская журналистка заявила о позоре Зеленского в ОАЭ

Украинская журналистка заявила о позоре Зеленского в ОАЭ
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президент продемонстрировал эмиру Дубая неисправный автомат, произведенный в Незалежной

Делегация Украины опозорилась в ходе недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в ОАЭ. Такое мнение выразила украинская журналистка Диана Михайлова, раскритиковавшая действия Киева в своем блоге.

По ее словам, во время визита украинские делегаты решили презентовать эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму штурмовую винтовку "Форт". Однако в ходе демонстрации возникла весьма неловкая ситуация: шейх так и не смог оценить по достоинству творение украинского ВПК, так как автомат попросту не работал должным образом.

"Опять опозорились, – пишет журналистка в своем ЖЖ.

Сначала, утверждает журналистка, в винтовку не могли вставить магазин с патронами из-за неподходящего размера. А затем эмир Дубая столкнулся с проблемами в затворной раме, которая попросту заклинила.

"Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог", – заявила Михайлова.

Журналистка раскритиковала гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, назвав его "идиотом" за подготовку подарка главе ОАЭ весьма сомнительного качества.

В конце прошлого года пресс-служба Сухопутных сил Украины сообщила об открытии памятника в честь погибших в Донбассе солдат ВСУ. Украинские пользователи заявили, что танкист на монументе списан с лица самого Зеленского.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость145999
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Илья Коль
Зеленскому приходятся очень трудно: то США подарить вместо обещенного настоящего боевого оружё надувная лодка, то выходить из строя электростанции,то заклинает похваленные автоматы, результате он поспешке поздравляет КНР не работающим аккуантом, картинками Египта.
а, виноват, канешна, путин :))
Гость145999
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:)) теперь Зе поступил в гаем шейха любимой женой?
Гость141418
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М-да, а своими-то руками свидомные только свиной навоз убирать умеют.
Илья Коль
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Зеленскому приходятся очень трудно: то США подарить вместо обещенного настоящего боевого оружё надувная лодка, то выходить из строя электростанции,то заклинает похваленные автоматы, результате он поспешке поздравляет КНР не работающим аккуантом, картинками Египта.
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