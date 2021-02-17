Эстония обвинила Россию в попытке расколоть Запад

Эстония обвинила Россию в попытке расколоть Запад
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Кремль претворяет в жизнь свои геополитические замыслы с помощью пандемии, уверены в Таллине

Россия нацелена на стабилизацию западного блока, во многом опираясь на коронавирусную пандемию. Такое мнение выразил департамент внешней разведки Эстонии в своем ежегодном отчете.

По мнению спецслужб, Москва якобы делает ставку на обстоятельства, которые спровоцировали коронавирусные ограничения – руководство РФ рассчитывает на ускорение процесса мировой многополярности благодаря ослаблению влияния Запада.

Так, Таллин уверен, что именно "клеветой" и дискредитацией вакцин, разрабатываемых в западных странах, Россия примется за создание наиболее оптимальных вариантов распространения своих разработок против эпидемии. Пример со "Спутником V" станет, по мнению эстонских спецслужб, демонстрацией глобальной силы России.

Также в разведке Эстонии уверены, что Москва продолжает наращивать свою военную мощь путем модернизации и развертывания стратегических средств.

Таллин также полагает, что РФ представляет для Запада основную киберугрозу, отрабатывая методы взлома информационных систем, кражи данных, заражения ПО электронными письмами и прочие способы дестабилизировать Запад, передает "Интерфакс".

Ранее в Объединенной левой партии Эстонии раскритиковали местные власти за отказ от регистрации "Спутника V".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость145999
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Гость141614
россия это беззубая старуха на грани своей смерти.
она ни на что не влияет давно.
попахивает конечно плохо, но скоро разложится.
за ваше шамканье пусть тётя Циля отвечает
Гость оттудава
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Вот у меня в подъезде четыре собаки.Три шавки мелкие,один большой барбосинский.Так большой только поворчит для порядка,а козявки облают истерично и его и людей.Совпадение?
Гость145999
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Россия обвинила Эстонию в торможении собственного стремления в светлое послезавтра при путешествии в завтра
Гость оттудава
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Ваш
Гость141614
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россия это беззубая старуха на грани своей смерти.
она ни на что не влияет давно.
попахивает конечно плохо, но скоро разложится.
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