Кремль претворяет в жизнь свои геополитические замыслы с помощью пандемии, уверены в Таллине

Россия нацелена на стабилизацию западного блока, во многом опираясь на коронавирусную пандемию. Такое мнение выразил департамент внешней разведки Эстонии в своем ежегодном отчете.

По мнению спецслужб, Москва якобы делает ставку на обстоятельства, которые спровоцировали коронавирусные ограничения – руководство РФ рассчитывает на ускорение процесса мировой многополярности благодаря ослаблению влияния Запада.

Так, Таллин уверен, что именно "клеветой" и дискредитацией вакцин, разрабатываемых в западных странах, Россия примется за создание наиболее оптимальных вариантов распространения своих разработок против эпидемии. Пример со "Спутником V" станет, по мнению эстонских спецслужб, демонстрацией глобальной силы России.

Также в разведке Эстонии уверены, что Москва продолжает наращивать свою военную мощь путем модернизации и развертывания стратегических средств.

Таллин также полагает, что РФ представляет для Запада основную киберугрозу, отрабатывая методы взлома информационных систем, кражи данных, заражения ПО электронными письмами и прочие способы дестабилизировать Запад, передает "Интерфакс".

Ранее в Объединенной левой партии Эстонии раскритиковали местные власти за отказ от регистрации "Спутника V".