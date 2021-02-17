Украина нашла способ полной водной блокады Крыма

Украина нашла способ полной водной блокады Крыма
Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Чиновники Незалежной ждут "деоккупации" полуострова, чтобы запустить дырявую советскую артерию

Постмайданные вожди собрались достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание днепровской воды на полуостров, а заодно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области, которые сами страдают от блокировки СКК. Об этом сегодня сообщил чиновник с мифической должностью в виртуальном регионе Незалежной – постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Поскольку это должно максимально исключить попадание воды в Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины", – цитирует пана Кориневича его пресс-служба в "Фейсбук".

Достраивать дамбу планируется на 107-м километре канала.

Встречаясь в среду, 17 февраля, с начальником управления СКК Сергеем Шевченко чиновник подчеркнул, что Киев не будет разблокировать советскую артерию, подающую воду из Днепра, до момента "деоккупации" Крыма.

Кроме того, деятели Незалежной обсудили важные вопросы, связанные с функционированием канала. В частности, сооружение давно нуждается в укреплении.

Напомним, прошлой осенью о проблемах на СКК рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов. Тогда ученый сообщил, что даже если Киев решит пустить воду по каналу, сделать это будет нереально, поскольку он уже давно дырявый и требует капремонта. По его данным, реанимировать сооружение уже вообще невозможно, а разрушаться артерия начала еще в 2012-2013 годах.

Хлобыстов считает, что средств на восстановление Северо-Крымского канала нужно столько, сколько, вероятно, можно потратить на сооружение нового.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

В России готовы начать активное сдерживание США

Штатам послали однозначный намек

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей