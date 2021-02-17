США обнаружили в хакерской атаке "российское происхождение"

Белый дом предупредил, что расследование продлится еще не один месяц

В Вашингтоне в очередной раз нашли российский след в прошлогодней хакерской атаке на сайты девяти федеральных ведомств США и около местных 100 компаний, которые пострадали от проникновения злоумышленников через софт Solarwind. Новыми-старыми обвинениями в адрес Москвы сегодня сыпала замсоветника Белого дома по нацбезопасности Энн Нюбергер.

Она подчеркнула, что разведслужбы страны все еще работают над установлением ответственных за кибератаку.

"Пока этот этап не завершен, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответствен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения", – цитирует американку РИА "Новости".

Также Нюбергер не исключила, что пострадавших от взлома может быть гораздо больше. По ее словам, расследование займет еще несколько месяцев.

Напомним, в декабре 2020-го разномастные чиновники США уже обвиняли Россию в том, что она может быть причастна к хакерской атаке на правительственные учреждения Штатов, а также компании Cisco Systems, Intel, NVidia, VMware, Belkin,SolarWinds и международную аудиторскую Deloitte.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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