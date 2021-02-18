"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"

"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Киеве сочли, что Незалежная станет уязвимой перед "российской агрессией" после запуска газопровода

Завершение строительства "Северного потока – 2" определит судьбу украинцев. Так полагает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он заявил, что для украинцев остановка проекта – это "вопрос жизни и смерти"

Коболев написал в "Фейсбук", что может принять точку зрения президента России Владимира Путина в отношении проекта. Глава РФ ранее заявил, что критики "Северного потока – 2" пытаются заставить Россию платить за проект Запада на Украине. 

Однако в Киеве полагают, что в случае открытия газопровода, у страны не будет защиты перед "военной агрессией" Москвы. Коболев счел, что ГТС Украины входит в состав обороны страны. И пока голубое топливо течет по трубам, Незалежной ничего не угрожает. Если же, отмечает глава "Нафтогаза", поток газа в Европу сменит курс, положение Украины ухудшится. И с этим Киев смириться не может. 

Сейчас полным ходом идет строительство "Северного потока – 2" в Дании. Против проекта выступает не только Незалежная, но и страны Прибалтики, Польша, а также США. Санкции последней затормозили укладку труб почти на год. 

К слову, эксперты тоже полагают, что Украина может остаться без транзита российского газа. Однако это будет последствие жесткой игры США, которые хотят заблокировать строительство "СП-2", а заодно перекрыть украинский транзит. 

Полина ИВАНОВА

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Гость148994
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Гость141614
Представь себе да. это только у вас самое значимое техническое достижение - лопата которая может быть одновременно штыковой и совковой.
бугаааа
что представить, папуас?) я ничего пока что, кроме унылого детского пердежа, от тебя не услышал, хехе)) впрочем, ожидаемо))) давай, не стесняйся, сомалиец))) расскажи нам про ваши достижения)))
Гость141614
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Гость148083
))) Абалдеть, выезжаем в какой нибуть штат типа Вирджинии, смотрим как и где живут люди, и видим уровень жизни ничем не отличается от какого-нибуть Мухосранска в России, так что если мы в каменном веке, то и вы там же, а насчет мозгов, вот не надо придумывать, если грамотный человек, то прекрасно знаешь, что в вашем пендостане все мозги заемные
у нас вообще одни иммигранты так то. пусть мозги хоть заёмные но они есть в отличии от вас.
Гость141614
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Гость148994
папуас, ну а твоя то, гваделупа, видать страна процветающего хайтека?)) мотор сич когда банкротить будете, пигмеи?))) папуас, расскажи нам о ваших знаменитых ракетоносителях, ледоколах, реакторах на быстрых нейтронах, о ваших, хехе, папуаских достижениях в оборонке (про нептуна и навозец только не перди)))), и наконец, ваша знаменитая гваделупская вакцина, покорившая весь мир)))) давай, хехе, проперди)))
Представь себе да. это только у вас самое значимое техническое достижение - лопата которая может быть одновременно штыковой и совковой.
бугаааа
Гость141614
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Гость148083
))) Абалдеть, выезжаем в какой нибуть штат типа Вирджинии, смотрим как и где живут люди, и видим уровень жизни ничем не отличается от какого-нибуть Мухосранска в России, так что если мы в каменном веке, то и вы там же, а насчет мозгов, вот не надо придумывать, если грамотный человек, то прекрасно знаешь, что в вашем пендостане все мозги заемные
и давно ты из кислосранска выезжал в Вирджинию ? или по телевизору как всегда ?
Гостяра
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Гость141614
так ваша историческая роль - поставлять ресурсы в развитые страны.
сами вы так - на уровне выхода из каменного века, страна-изгой отсталая во всех смыслах.
прежде всего мозгами.
Историческая роль укро-народа это быть холопским быдлом у русских , поляков и немцев. Советская власть , пока существовала , оторвала вас от этого , но с 1991 года вы вернулись в традиционное стойло с той лишь разницей что теперь вы - мясо для Америки , Германии и Польши . Нация гастарбайтеров . Таджики Европы... гидные рабы...
Гость148994
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Гость141614
так ваша историческая роль - поставлять ресурсы в развитые страны.
сами вы так - на уровне выхода из каменного века, страна-изгой отсталая во всех смыслах.
прежде всего мозгами.
папуас, ну а твоя то, гваделупа, видать страна процветающего хайтека?)) мотор сич когда банкротить будете, пигмеи?))) папуас, расскажи нам о ваших знаменитых ракетоносителях, ледоколах, реакторах на быстрых нейтронах, о ваших, хехе, папуаских достижениях в оборонке (про нептуна и навозец только не перди)))), и наконец, ваша знаменитая гваделупская вакцина, покорившая весь мир)))) давай, хехе, проперди)))
Гость148083
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Гость141614
так ваша историческая роль - поставлять ресурсы в развитые страны.
сами вы так - на уровне выхода из каменного века, страна-изгой отсталая во всех смыслах.
прежде всего мозгами.
))) Абалдеть, выезжаем в какой нибуть штат типа Вирджинии, смотрим как и где живут люди, и видим уровень жизни ничем не отличается от какого-нибуть Мухосранска в России, так что если мы в каменном веке, то и вы там же, а насчет мозгов, вот не надо придумывать, если грамотный человек, то прекрасно знаешь, что в вашем пендостане все мозги заемные
Гость141614
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Дуб
Вот и я толкую: зачем вам наш отсталый газ? Вы же такие передовые! Ну это же противоестественно: зависеть от какой-то отсталой страны! Встаньте с колен: Взорвите трубу в нескольких местах, что бы весь мир, который с вами увидел вашу незалежность и гиднисть!
так ваша историческая роль - поставлять ресурсы в развитые страны.
сами вы так - на уровне выхода из каменного века, страна-изгой отсталая во всех смыслах.
прежде всего мозгами.
Дуб
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Гость141614
новость для внутреннего потребления.
россия выглядит как ребенок с отсталым развитием в детском саду - ее никто в серьез не воспринимает.
что то там ляпает себе под нос со своими вооброжаемыми друзьями в виде ЛДНР, Абхазией и тд
всё пытается Украину поставить на колени.
в своих фантазиях конечно.
так то россия это мало того что ребенок-дебил так еще и в инвалидной каляске.
Вот и я толкую: зачем вам наш отсталый газ? Вы же такие передовые! Ну это же противоестественно: зависеть от какой-то отсталой страны! Встаньте с колен: Взорвите трубу в нескольких местах, что бы весь мир, который с вами увидел вашу незалежность и гиднисть!
Гость141482
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Гость141614
новость для внутреннего потребления.
россия выглядит как ребенок с отсталым развитием в детском саду - ее никто в серьез не воспринимает.
что то там ляпает себе под нос со своими вооброжаемыми друзьями в виде ЛДНР, Абхазией и тд
всё пытается Украину поставить на колени.
в своих фантазиях конечно.
так то россия это мало того что ребенок-дебил так еще и в инвалидной каляске.
тебя дружок твой не приголубил с утра, че злой такой?)
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