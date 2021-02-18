В Киеве сочли, что Незалежная станет уязвимой перед "российской агрессией" после запуска газопровода

Завершение строительства "Северного потока – 2" определит судьбу украинцев. Так полагает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он заявил, что для украинцев остановка проекта – это "вопрос жизни и смерти"

Коболев написал в "Фейсбук", что может принять точку зрения президента России Владимира Путина в отношении проекта. Глава РФ ранее заявил, что критики "Северного потока – 2" пытаются заставить Россию платить за проект Запада на Украине.

Однако в Киеве полагают, что в случае открытия газопровода, у страны не будет защиты перед "военной агрессией" Москвы. Коболев счел, что ГТС Украины входит в состав обороны страны. И пока голубое топливо течет по трубам, Незалежной ничего не угрожает. Если же, отмечает глава "Нафтогаза", поток газа в Европу сменит курс, положение Украины ухудшится. И с этим Киев смириться не может.

Сейчас полным ходом идет строительство "Северного потока – 2" в Дании. Против проекта выступает не только Незалежная, но и страны Прибалтики, Польша, а также США. Санкции последней затормозили укладку труб почти на год.

К слову, эксперты тоже полагают, что Украина может остаться без транзита российского газа. Однако это будет последствие жесткой игры США, которые хотят заблокировать строительство "СП-2", а заодно перекрыть украинский транзит.